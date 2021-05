La Rochelle – Toulouse 2021 rugby en direct live streaming

Romain Ntamack partagera, avec Antoine Dupont, la charnière du Stade Toulousain, pour le match contre La Rochelle.

Quel régal les amis. Ce week-end le Vieux Continent du rugby parle le Français, avec le succès hier, en Challenge européen, de Montpellier sur Leicester (18-17). Ce samedi, c’est la grande explication entre deux formations tricolores. La Rochelle – Toulouse 2021 rugby en direct live streaming est à voir en clair sur France 2. Coup d’envoi à 17h45.

Reprenons l’affiche du jour pour bien en mesurer l’importance : d’un côté le Stade Rochelais, tombeur du Leinster, le favori au départ, vainqueur quatre fois de la Coupe d’Europe. En championnat de Top 14, les Maritimes sont les dauphins du moment. Devinez de qui ? Le Stade Toulousain bien sûr. Qui a, comme le Leinster, quatre trophées dans sa vitrine et l’occasion de (re)devenir, l’incontestable numéro 1, dans l’histoire du tournoi.

Le statut de favori du Stade Toulousain n’intimide pas les Maritimes

Cet affrontement est une opposition de style, avec des Rochelais pressants et présents, qu’il faudra aussi costaud qu’un Skelton face aux Irlandais, pour contrarier le jeu en mouvement du Stade Toulousain, avec le métronome Antoine Dupont, à la manoeuvre. Parce qu’il a l’expérience des ces matches qui comptent double, l’avantage de n’avoir jamais perdu face à un club français en finale et pour ses trois succès obtenus cette saison contre son adversaire, Toulouse partira en favori des débats. Mais La Rochelle ne l’était pas avant sa démonstration de force et de bravoure, en demi. La preuve que tout est possible…