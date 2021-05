Manchester City – Chelsea 2021 en direct live streaming

Olivier Giroud et les Blues de Chelsea jouent la finale de la Ligue des champions, face à Manchester City.

Le Paris Saint-Germain y était presque, pour la deuxième saison consécutive. Mais le collectif de la capitale a chuté en demi-finale, laissant aux formations anglaises, le droit de s’expliquer entre elles. C’est la grande finale de la Ligue des champions ce samedi. Et pour voir ce match Manchester City – Chelsea 2021 en direct live streaming, il faudra être branché devant RMC ; RMC Sport 1 pour les abonnés ou RMC Découverte, en clair.

Suivez Manchester City – Chelsea 2021 en direct live streaming

La finale de la C1, Manchester City – Chelsea 2021 en direct live streaming est sur RMC

C’est la dernière fois que le groupe RMC diffuse la C1, avant le début des droits attribués à Canal +. Pour finir, ce sera un choc britannique, entre deux des meilleures équipes de la Premier League anglaise. Et un retour en finale, pour Thomas Tuchel, après son eviction du PSG, sur la fin de l’année dernière. L’Allemand n’a encore jamais gagné la Ligue des champions, contrairement à son adversaire, Pep Guardiola, qui vise un nouveau titre, sur un banc autre que celui du Barça.

Manchester City favori, mais Chelsea mène cette saison

Les bookmakers donnent son Manchester City comme le favori des débats. Pourtant, cette saison, Les Citizens et les Blues se sont affrontés trois fois, entre championnat et coupe. Et c’est Chelsea qui mène aux points, avec deux succès contre un. Le club de Londres a déjà une Ligue des champions à son palmarès. Ce serait en revanche une première, pour l’autre club de Manchester. Rendez-vous ce samedi soir à partir de 21h, pour le début des hostilités.