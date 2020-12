Manchester United – PSG 2020 en direct live streaming

L’occasion d’une éclatante revanche, c’est ce que peut s’offrir le champion de France, ce mercredi soir, en Angleterre. Au risque sinon, de compromettre ses chances de voir les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce serait, pour le vice-champion d’Europe en titre, une énorme désillusion. Pour voir Manchester United – PSG 2020 en direct live streaming, il faudra être abonné, à RMC, à Téléfoot, ou bien aux deux, puisqu’ils sont en association commerciale.

Manchester United en tête du groupe H, a l’avantage de la situation. Les Red Devils reçoivent et ils sont sûrs de se qualifier en ne perdant pas contre Paris. Lequel PSG peut aussi composter son billet, en coiffant au poteau son hôte, s’il le bat de plus de deux buts d’écarts, ou dans un autre scénario possible.

Paris pas favori sur la pelouse d’Old Trafford

Laissons de côté les comptes d’apothicaires, pour ne se focaliser que sur les débats. A l’aller, ils s’étaient mal passés pour les hommes de Thomas Tuchel, battus 2-1 sur leur pelouse. Ce mercredi soir, les bookmakers de France ne les voient pas perdre. Mais pas gagner non plus. Il le faudra pourtant, avec un effectif au moins au complet pour le coach parisien. Tandis que son équipe ferraillera sur la pelouse d’Old Trafford, le RB Leipzig en découdra sur sa pelouse, avec l’Istanbul Basaksehir, dans le même groupe.