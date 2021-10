Marathon de Paris 2021 en direct live streaming

Le Marathon de Paris 2021 est de retour, et ça se passe ce dimanche.

Reculer pour mieux sauter, les 35 000 coureurs attendus au départ, ce dimanche matin, dès potron-minet, depuis l’avenue des Champs-Elysées. Objectif pour toutes et tous : remplir les 42,125 km de la course, pour atteindre le bout, entre 2 et plus de 5 heures plus tard, selon le niveau de chacun. C’est aujourd’hui le Marathon de Paris 2021 en direct live streaming qui est à voir, à partir de 8h40 sur la chaîne et le site web de France 3.

C’est donc le retour du Marathon de Paris en 2021, après une édition 2020 annulée, à cause de la Covid, et celle-ci finalement décalée, du premier dimanche d’avril, date d’ordinaire inscrite au calendrier, à ce jour de la mi-octobre ; du printemps à l’automne. Côté météo, les conditions sur la capitale devraient être excellente, cette matinée.

Départs différés, un homme ou une femme premier à l’arrivée ?

Ils seront deux fois moins nombreux à prendre le départ, qu’avant la crise sanitaire. Mais le plaisir de retrouver la course et des coureurs l’emporte sur tout le reste. Ce sera la 44e édition du Marathon de Paris, comme toujours organisé par Amaury Sport Organisation. Les vainqueurs catégories hommes et femmes se partageront une même prime de 30 000 dollars. Les départs seront donnés à 8h50 pour les handisports, à 8h54 pour les femmes et 9h10, celui des hommes. Il y aura un bonus financier supplémentaire, à l’homme ou la femme qui franchira la ligne en premier, puisque les départs différés font office de pondération.

