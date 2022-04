Marathon de Paris 2022 en direct streaming

C’est, ce premier dimanche d’avril, le jour du Marathon de Paris 2022.

C’est l’évènement phare de l’année, pour les coureurs longue distance. Après deux éditions tronquées par la Covid-19, qui avait changé les dates de la course en 2021, et poussé à l’annulation l’année précédente, la course reprend ses droits, ce dimanche 3 avril. Des milliers de coureurs vont s’élancer pour parcourir ces 42,195 kilomètres du Schneider Electric Marathon de Paris. Comme d’habitude, les heures de départ des participants se feront de manière fractionnée, entre 8h06 et 9h55. Le Marathon de Paris 2022 en direct streaming, c’est en clair sur France 3, ce dimanche, dès 8h du matin. Il faudra donc se lever tôt pour assister au départ de la course.

Suivez le Marathon de Paris 2022 en direct streaming

Marathon de Paris 2022 en direct streaming sur France 3

A la différence des dates, le parcours de cette épreuve n’a pas changé, par rapport à l’édition 2021. Du haut des Champs-Elysées à l’avenue Foch, les près de 50 000 coureurs traverseront les plus beaux endroits de la capitale française. Au programme : Arc de Triomphe, place de la Concorde, Palais Garnier, ou encore la Cathédrale Notre Dame de Paris. Il s’agit d’un évènement international, puisqu’en 2019, 145 nationalités ont été représentées lors du marathon, bien que deux tiers des participants aient été des Français. Si de nombreux coureurs prennent le départ, les gens venus les supporter le sont encore plus. Lors de l’édition 2019, près de 250 000 personnes se trouvaient sur le bord des routes.

Le recordman d’Europe de semi-marathon s’essaie à la discipline

Julien Wanders, le recordman d’Europe du semi-marathon et du 10 kilomètres, prendra part à son premier marathon. Le Franco-Suisse du Team Asics a indiqué que c’était quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis un moment. Il a annoncé que son temps, pour cette grande première, “devrait se situer entre 2h06’ et 2h10’. “ Pour rappel, le Kenyan Elisha Rotich a battu le record de la course, lors de l’édition 2021, avec un chrono de 2h04’21”. C’est quasiment une minute de moins que le précédent record de Kenenisa Bekele, qui avait établi, en 2014, une marque à 2h05’04”. La course permettra à ses vainqueurs (homme et femme) de toucher une belle récompense, qui était de l’ordre de 30 000 dollars, soit près de 25 800 euros, lors de l’édition 2021.