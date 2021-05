Multiplex Ligue 1 2021 en direct live streaming

Avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 1, saison 2021.

L’avant dernière journée ce dispute ce dimanche soir, et rarement le championnat de France de football aura été aussi serré. A tous les niveaux c’est tendu et pour respecter l’équité, toutes les rencontres de la 37e journée se jouent en même temps. Ce Multiplex Ligue 1 2021 en direct live streaming sera à voir sur Canal +. C’est-à-dire seulement pour les abonnés, mais la chaîne devient incontournable sur le sport.

Rendez-vous à 21h pour le coup d’envoi sur les dix pelouses concernées. Suspense à tous les étages donc, et des affiches qui parfois vaudront double sur le terrain, comme le match entre le Nîmes Olympique et l’Olympique Lyonnais ; le premier jouant pour ne pas descendre, quand l’autre vise le podium final. Bouillant aussi, le choc entre Bordeaux et Lens, qui vise une compétition européenne, dès la première saison de son retour, dans l’élite.

Qui sera le champion de France 2021 de Ligue 1 ?

La 38e et dernière journée de la Ligue 1, saison 2020-21 se disputera dimanche prochain et en même temps sera connu le verdict final de la compétition. Qui sera champion de France ? Parce que cette question majeure est encore très indécise et se joue entre le LOSC, qui tient la corde, et le PSG, favori au départ, puisque tenant du titre. Rarement ces dernières années, le scénario aura été aussi haletant.