Nadal – Ruud Roland-Garros 2022 en direct streaming

Nadal pour un 14e ou Ruud pour une première, qui va gagner Roland-Garros 2022 ?

Un peu plus loin dans l’histoire, du Grand Chelem français d’une part, du monde du tennis plus largement, Rafael Nadal ? L’Espagnol est une fois encore au rendez-vous final de la Porte d’Auteuil en quête, tenez-vous bien, d’un quatorzième titre. C’est monstrueux. Mais il aura face à lui une valeur grimpante de la terre-battue et un fils d’ancien pro de la balle. La finale Nadal – Ruud Roland-Garros 2022 en direct streaming se joue dès 15h, ce dimanche, et elle sera à suivre sur la chaîne France 2 ou la plateforme web du groupe France TV.

Pour voir Nadal – Ruud Roland-Garros 2022 en direct streaming

Sur France ce dimanche la finale Nadal – Ruud Roland-Garros 2022 en direct streaming

C’est une finale inédite en Majeur, car une première pour le Norvégien Casper Ruud, 23 ans, un jeune qui monte dans la hiérarchie du tennis mondial. Le fils de Christian (ex-35e mondial) est présentement huitième à l’ATP et il a la surface parisienne en prédilection. Son adversaire, est-il besoin de le rappeler à son sujet, aussi. Rafael Nadal vise un 22e titre en grand Chelem est un deuxième consécutif après l’Australie.

Première opposition entre les deux et l’Espagnol en (large) favori

Même touché à un pied et même moins fringant que par le passé, l’Espagnol est toujours là, au bénéfice il est vrai face à Zverev, de circonstances regrettables pour l’Allemand et parce que les deux hommes livraient un combat d’exception. Pour se hisser en finale, Casper Ruud a plus aisément écarté le Croate Marin Cilic en quatre manches. Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés sur le circuit professionnel. Avec le titre, une prime de 2,2 millions d’euros sera remise au vainqueur. Pour cette première, c’est le natif de Manacor qui part largement favori chez les bookmakers de France et de Navarre.