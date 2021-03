NBA All Star Game 2021 en direct live streaming

LeBron James et ses partenaires favoris du NBA All Star Game 2021.

Team LeBron, avec le pivot français Rudy Gobert ? Ou Team Durant, pour lui faire face ? Rien ne va plus, les jeux sont faits, c’est cette nuit de dimanche à lundi en France, que se dispute l’événement. Rendez-vous aux environs de 2h30 pour voir le NBA All Star Game 2021 en direct live streaming. Lequel, n’est toutefois réservé qu’aux abonnés de BeIN Sports que le groupe Canal + distribue notamment, pour une offre de sport archi complète avec les deux marques associées (avec le pack sport complet, voir ci-dessous).

Pour voir le NBA All Star Game 2021 en direct live streaming

Le NBA All Star Game 2021 en direct live streaming n’est accessible qu’aux abonnés de BeIN Sports

C’est à Atlanta, au State Farm Arena que se joue l’événement. En raison du caractère sanitaire mondial singulier, le format évolue quelque peu sur cet NBA All Star Game 2021. Mais les stars, même pour certaines, fâchées par les décisions prises par la ligue et son calendrier sportif démentiel, seront bien au rendez-vous. Avec LeBron James et les siens, pour faire face au collectif mené par Kévin Durant. Ça promet du lourd.

Team LeBron favori des books devant le Team Durant

Cette nuit sera aussi primé un joueur individuel au titre de MVP 2021. L’ailier Kawhi Leonard remettra son titre en jeu, inscrit dans l’équipe de Durant, lui même désigné un an plus tôt, en 2019. C’est pourtant le collectif d’en face, celui de LeBron James, Doncic, Curry et Antetokoúnmpo qui a les faveurs des bookmakers, pour la victoire finale.