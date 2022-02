NBA All Star Game 2022 en direct streaming

LeBron James est (encore) le capitaine de son équipe au NBA All Star Game 2022.

Une semaine après le Super Bowl LVI, qui a vu les Rams de Los Angeles s’imposer face au Bengals de Cincinnati, l’une des autres ligues américaines, très populaire dans le monde, va offrir à ses fans, un match de spectacle: le NBA All Star Game. Chaque saison, la National Basketball Association organise un week-end de célébration. Concours de dunks, concours de 3pts ou encore Rising Stars Challenge, tout est fait pour que les meilleurs joueurs de NBA se réunissent et offrent un show aux fans du monde entier. NBA All Star Game 2022 en direct streaming, c’est sur Bein Sport 1, dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 2h du matin. La chaîne fait partie du bouquet Canal + qui assure l’offre de sport, la plus large du marché en France.

Suivez NBA All Star Game 2022 en direct streaming

NBA All Star Game 2022 en direct streaming sur BeIN

Comment se forment les deux équipes ? Les joueurs sont désignés par un vote regroupant fans, joueurs eux-mêmes et entraîneurs. L’athlète le plus plébiscité de chaque conférence, agit en tant que capitaine, et forme son équipe, avec le reste des 22 autres joueurs sélectionnés. Cette année (encore), ce sont LeBron James et Kevin Durant qui ont été assignés capitaine. L’ailier des Brooklyn Nets, blessé, ne participera pas au match, bien que ce soit lui qui ait formé son équipe. De gros noms sont présents lors de ce match de gala: Stephen Curry, Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokoúnmpo ou encore Chris Paul. L’année dernière, le match opposait les mêmes capitaines, et c’était l’équipe de LeBron qui s’était imposée sur le score de 170 à 150.

Un festival offensif à prévoir du côté de Cleveland

Cette année ne sera pas différente des précédentes. Les meilleurs talents offensifs du monde seront concentrés au Rocket Mortgage FieldHouse, l’enceinte des Cleveland Cavaliers, qui accueille l’édition 2021. Les paniers flambent quelques soient les saisons, puisque tous les all star games ont enregistré plus de 290 points depuis 2014, avec notamment une pointe à 374 points inscrits, lors de l’édition 2017. James Harden, Draymond Green et donc Kevin Durant sont les trois seuls joueurs sélectionnés à ne pas pouvoir jouer cette rencontre. Ils sont remplacés numériquement par Jarrett Allen, Dejounte Murray et LaMelo Ball.

