Ngannou – Gane 2022 UFC en direct live streaming

Francis Ngannou vs Ciryl Gane, avec la ceinture UFC des lourds pour enjeu.

Francis Ngannou versus Ciryl Gane. C’est le rendez-vous phare de l’Ultimate Fighting Championship, plus communément connu sous le nom d’UFC, de ce début d’année 2022. Cette opposition, dans le cadre de cet UFC 270, s’annonce passionnante puisque le Camerounais et le Français ont un historique bien particulier. Les deux se sont déjà chauffés lors de la conférence de presse, dans la nuit de jeudi à vendredi et comptent bien ne pas en rester là. Ngannou – Gane 2022 UFC en direct live streaming, c’est dans la nuit de samedi à dimanche, en exclusivité, sur la chaîne RMC Sport 2, de 23h à 7h du matin. Le groupe français dispose des droits sur l’UFC mais aussi sur du football, comme des matchs de Ligue des Champions, de Premier League ou encore de Ligue Europa.

Un dispositif très spécial a été mis en place pour cet UFC 270. Dès 23h, coup d’envoi de “La Grande Soirée Ngannou v Gane”, sur RMC Sport 2 avec Flora Moussy, Alexandre Herbinet, Lucie Bertaud (combattante MMA) et Steven Da Costa (champion olympique de karaté), en direct des studios de Paris. La chaîne sera également à La Roche-sur-Yon, auprès des proches du Français Ciryl Gane, dont son père et son meilleur ami. A partir de 2h, l’antenne sera délocalisée vers le Honda Rena Center, où près de 18 000 spectateurs sont attendus. Les journalistes et spécialistes décrypteront le combat et en donneront les clés. Un duel qui aura lieu aux alentours de 4h du matin. Il viendra offrir le titre suprême des poids lourds de l’UFC à un des deux athlètes.







Ce n’est pas la première fois que le Français et le Camerounais se croisent

Le combat est très attendu pour de multiples raisons. L’une d’entre elles est que les deux athlètes ont fréquenté la même école de combat: La MMA Factory dans le XIIIe arrondissement de Paris. Une autre est que Francis Ngannou aurait mis K.O le français, lors d’une séance de sparring en 2019. Agé de 35 ans, Ngannou est le champion en titre des poids lourds, depuis le 27 mars 2021, lors de l’UFC 260. Il compte 19 combats de MMA pour un bilan de 16 victoires pour 3 défaites. Quant à Ciryl Gane, il est âgé de 31 ans, et compte 10 victoires en 10 combats, dont 7 à l’UFC. En cas de succès, il pourrait devenir le premier Français champion incontesté de la plus grande organisation de MMA. C’est d’ailleurs lui, qui part favori, d’après les bookmakers. Sa cote est en moyenne à 1,66 contre 2,3 pour le Camerounais. Pour ce choc, Gane devrait recevoir un chèque de 500 000 dollars, tandis que Francis NGannou toucherait 750 000 dollars.

