Norvège – France 2020 handball en direct live streaming et TV

Coup de tonnerre sur les Bleus. En passant totalement à côté de leur sujet contre le Portugal (défaite 25-28), ils ont hypothéqué leurs chances d’aller en Suède à Malmö disputer la phase finale de l’Euro. Il n’y a qu’un alternative possible pour ne pas rentrer au pays : gagner chez les vice-champions du monde et autant que possible en soignant le goal-average. Ce Norvège – France 2020 handball en direct live streaming et TV a donc de l’intérêt sportif pour TMC qui le diffuse en clair.

Suivez Norvège – France 2020 handball en direct live streaming

Une diffusion en clair pour Norvège – France 2020 handball en direct live streaming et TV

La rencontre est à suivre à partir de 18h15, elle est aussi diffusée sur BeIn Sports pour les abonnés de la chaîne. Gagner ce dimanche ne suffira pas, il faudra aussi dominer la Bosnie ensuite. Pour être serein à l’emballage, il faudrait aux Français qu’il gagne par quatre longueurs d’écart en Norvège. Devant 8000 supporters acquis à la cause des Vikings. Dans le cas contraire, les hommes de Didier Dinart ne seront plus maître de leur destin, avec en plus le désavantage de jouer avant un dernier affrontement possiblement décisif, entre le Portugal et la Norvège. Un match propice à tous les calculs.

Des doutes fâcheux à quelques mois des Jeux de Tokyo

Ce serait un séisme que la France, trois fois vainqueur du tournoi, ne joue pas la phase finale de cet Euro. Cela le serait d’autant, que nous sommes dans une année olympique, à quelques mois des Jeux de Tokyo. Nikola Karabatic dans les colonnes de l’Equipe résume l’agent de cette rencontre : « S’il y a une équipe capable de se relever, c’est bien la nôtre. C’est ça, ou alors rentrer à la maison avec beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question et un chantier qui sera énorme. Les prochains mois seraient compliqués. » La mobilisation est générale ce dimanche.