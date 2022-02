OGCN – OM 2022 en direct live streaming

Amine Gouiri et les Niçois reçoivent l’OM en Coupe de France.

OGCN – OM est l’affiche phare de ces quarts de finale de la Coupe de France. Il s’agit également du remake de la rencontre qui avait déclenché le scandale du début de saison. Un match chaotique qui n’avait pas pu finir, en raison des débordements dans les tribunes. Jet de bouteille, joueurs agressés physiquement et terrain en partie envahi, le match avait été arrêté puis reporté en octobre, où deux équipes s’étaient séparées sur un match nul 1-1. Cette fois-ci, il y a une qualification dans le dernier carré de la Coupe de France en jeu. La soirée s’annonce bouillante. OGCN – OM 2022 en direct live streaming, c’est sur Eurosport 2, et en clair sur France 3, à partir de 21h15.

Parmi les dernières équipes encore en lice dans cette Coupe de France, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice font figure de favoris, en compagnie de l’AS Monaco. Celle-ci a déjà validé son ticket pour les demi-finales, mardi soir, lors de sa victoire contre Amiens, sur le score de 2-0. Au tour précédent, les Niçois s’étaient débarrassés de l’ogre parisien. Il avait fallu attendre la séance de tirs au but pour réussir à battre le PSG (6-5). Du côté marseillais, les hommes de Jorge Sampaoli ont également dû attendre la séance de pénalty, remportée 5 à 4 aux dépens du MHSC, pour se qualifier pour les quarts de finale.

Des dynamiques opposées pour les deux cadors français

Les deux clubs abordent ce match avec des tendances contraires. Le week-end dernier avait lieu la 23e journée de Ligue 1. L’occasion de faire le plein de confiance avant leur rendez-vous, en milieu de semaine. Si l’OM a étrillé le SCO d’Angers 5-2, avec notamment un triplé de son attaquant polonais Arkadiusz Milik, l’OGC Nice, en revanche, a sombré dans son antre. Devant plus de 18 000 supporters, les joueurs de Christophe Galtier se sont inclinés 1-0, contre le Clermont Foot et ont permis à…leur adversaire du soir de reprendre l’avantage au classement. Des absents sont à déplorer dans chaque camp. Nice sera privé de joueurs comme Benitez, Danilo Barbosa, Atal ou encore Amavi, tandis que les Phocéens devront faire sans Kamara, Dieng et Gueye. Les bookmakers donnent un léger avantage à Nice, dont la qualification est cotée à 1,75, contre 1,95 pour son adversaire marseillais.