Cela faisait 7 ans que les Marseillais attendaient ce moment. Ce mercredi soir, la première journée des phases de poules de Ligue des Champions sera l’occasion de fêter le retour de Marseille dans la compétition, avec un match contre l’Olympiakos, en Grèce. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés lors de l’édition 2011-12, et les Phocéens étaient allés chercher la victoire à l’extérieur. Pour regarder Olympiakos – OM 2020 en direct live streaming, et savoir ce qu’il en est, il faudra être devant RMC Sport ou Téléfoot (l’offre commerciale des deux est couplée), sous les coups de 21h.

Pourtant – et bien que les bookmakers ne l’envisagent pas vraiment -, il faudra aller gagner ce match pour se mettre en confiance, avant d’affronter le FC Porto et Manchester City, deux gros challenges pour l’OM. Il devra donc passer par une grosse performance pour espérer rêver des 8èmes de finale, l’«objectif élevé» fixé par André Villas-Boas. Heureusement pour les Marseillais et malheureusement pour lui, l’Olympiakos sera privé de son 12ème homme, le public du Georgios Karaiskakis Stadium, puisque la rencontre se déroulera à huis clos, après décision du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Retrouvailles entre Valbuena et l’Olympique de Marseille

Ce match sera celui des retrouvailles entre Mathieu Valbuena, aujourd’hui dans le camp d’en face, et l’OM dont il a longtemps porté le maillot, justement pour les dernières campagnes de la Ligue des champions. Dans l’effectif phocéen, seul Boubacar Kamara, suspendu pour ce match, manquera à André Villas-Boas. A sa place pourrait être titularisé le milieu néerlandais, Kevin Strootman.

Compositions probables pour ce match :

OM : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Strootman, Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet

Olympiakos : Sa – Rafinha, Semedo, Ba, Holebas – Bouchalakis, M’Vila, Camara – Randelovic, El-Arabi, Valbuena

