OM – Feyenoord 2022 en direct streaming

L’OM vise une finale, dans la première Ligue Europa Conférence de l’histoire. Ça va nécessiter de battre Feyenoord, au meilleur des deux matches.

Ce jeudi se joue le match aller des demi-finales de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence. L’OM, unique club français encore en lice dans une compétition européenne, va affronter Feyenoord, formation d’Eredivisie, la ligue néerlandaise de football. Les Phocéens ne sont plus qu’à deux matchs d’atteindre la finale, où ils rencontreraient le vainqueur de l’affrontement entre Leicester City, tombeur du Stade Rennais en huitièmes de finale, et l’AS Rome, l’équipe de José Mourinho. La double confrontation OM – Feyenoord 2022 en direct streaming est à suivre en clair sur la chaîne M6, ou sur RMC Sport, pour les abonnés. Le coup d’envoi est donné au Feyenoord Stadium De Kuip, à Rotterdam, dès 21h.

Si les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis plus de vingt ans, elles auront eu l’occasion d’étudier le jeu de leurs adversaires à travers leur parcours en Ligue Europa Conférence. Du côté des Marseillais, les joueurs de Jorge Sampaoli sont sur une tendance très favorable. Ils n’ont toujours pas perdu le moindre match dans la compétition, ils sont directement arrivés en phase finale, et ont su disposer de Karabagh, Bâle, puis de PAOK en quarts de finale. De l’autre côté, les Néerlandais ont dû passer par les groupes. Chose qu’ils ont fait sans mal, arrivant confortablement premiers de la poule E. La suite est plus délicate. Après avoir disposé relativement facilement du Partizan Belgrade, Feyenoord a dû cravacher pour se sortir du piège tendu par le Slavia Prague. Il faudra s’attendre à des rebondissements, puisqu’en quatre rencontres, la moyenne de buts est de 5,25 par match.

Les Marseillais sont favoris de cette double confrontation

En ce qui concerne la forme en championnat, l’avantage est olympien. L’OM est en position de force derrière le PSG, déjà sacré champion, et a de grandes chances de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Dimitri Payet et les siens restent sur 10 victoires sur les 11 derniers matchs. De quoi aborder la rencontre avec confiance. Le Feyenoord Rotterdam est également sur une bonne tendance. Sur ses dix dernières sorties, le club s’est imposé à sept reprises, pour deux nuls et une défaite. Il se place à la troisième place d’Eredivisie, à 4 matchs de la fin de saison. Si une participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2022-2023 semble compliquée, une qualification en Europe est faisable. Face à eux, ce jeudi, il y aura l’un des favoris du tournoi. Si les bookmakers donnent un avantage aux hommes d’Arne Slot à l’aller, puisqu’ils jouent devant leur public (victoire cotée à 2,12 contre 3,15 pour Marseille), les Phocéens ont les faveurs des cotes pour accéder à la finale (1,80 contre 1,95).