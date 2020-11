Porto – OM 2020 en direct live streaming

Après ses deux échecs face à l’Olympiakos (0-1) puis Manchester City (0-3), l’Olympique de Marseille n’a pas pris le meilleur départ possible en Ligue des Champions. Ce mardi 3 novembre, il affronte Porto, pour le compte de la 3ème journée de la compétition, son dernier adversaire du groupe C. Les Phocéens se doivent de ramener au moins un point, pour éviter le triste record de défaites d’affilée dans l’histoire du tournoi, et croire encore à la qualification. Porto – OM 2020 sera disponible en direct live streaming à partir de 21h, et seulement si vous êtes abonnés à Téléfoot ou RMC Sport (sachant que les deux chaînes proposent un abonnement conjoint).

Pour suivre Porto – OM 2020 en direct live streaming

Il faut être abonné à RMC Sport ou Téléfoot pour voir Porto – OM 2020 en direct live streaming

André Villas-Boas retrouvera donc son club de cœur, qu’il a déjà entraîné entre 2010 et 2011, avec l’obligation d’un résultat. L’OM n’est pas favori, et il est conscient qu’il devra absolument se surpasser pour aller chercher le match nul, voire la victoire, s’il veut continuer d’y croire en Ligue des Champions. Une épée de Damoclès décrite par Dimitri Payet en conférence de presse : «On n’a plus de marge de manœuvre. Il faut prendre des points ici. C’est notre dernière chance de pouvoir penser à une qualification.» En cas de succès, les Phocéens reviendraient à hauteur de leur adversaire du jour, avec 3 points.

Le groupe olympien presque au complet face à Porto

Heureusement pour les Marseillais, le groupe est presque au complet, avant son déplacement sur le terrain du FC Porto. Avec comme seul absent Yuto Nagatomo, malade, AVB devrait aligner une composition plutôt classique, avec les retours de Dario Benedetto et Dimitri Payet, laissés sur le banc face à Manchester City. Les champions du Portugal en titre, quant à eux, seront privés de Mouhamed Mbaye et Ivan Marcano, blessés au genou, et peut-être même de Pépé. Le défenseur très expérimenté des Dragons ne sera vraisemblablement pas de la partie, après s’être blessé à l’entraînement.

Les compositions probables du match :

OM : Mandanda – Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Thauvin, Benedetto, Payet.

FC Porto : Marchesin – Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi – Sergio Oliveira, Uribe – Corona, Otavio, Luiz Dias – Marega.