Autour du « capi » Marquinhos, les Parisiens ont leur destin entre les mains, à l’heure d’affronter Barcelone, ce mercredi soir.

Et cette fois, pas de blague. Quatre ans après la douloureuse « remontada », l’histoire est en marche, sans qu’ici elle ne soit un éternel recommencement. Pas cette fois. Vainqueurs 4-1 à l’aller, en Catalogne, les hommes de Pochettino reçoivent. Sûrs de leur force, l’expérience en plus. Pour voir ce choc PSG – Barcelone 2021 en direct livre streaming ce mercredi soir, il faudra être abonné à RMC Sport, seul diffuseur de la Ligue des champions (et de la Ligue Europa).

Héros du match aller, au Camp Nou, avec un triplé à son actif, Kylian Mbappé tiendra bien sa place, ce mercredi soir, dans l’attaque composée par Mauricio Pochettino. Ce ne sera par contre pas le cas de Neymar, considéré trop juste pour revenir à la compétition. C’est bien dommage, car nous aurions aimé voir le retour du Ney, face à son ancienne écurie et son partenaire, Lionel Messi.

Paris mène trois victoire à une contre le Barça

A propos de l’Argentin, on ne peut s’empêcher de penser pour lui à son futur en club. Car, en fin de contrat au Barça, il est régulièrement annoncé comme une possible recrue du PSG. On en est pas là et avant de fantasmer, il y a un match à jouer et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, à aller chercher. Ce sera la cinquième opposition officielle entre le PSG et le FC Barcelone, et Paris mène aux points avec trois succès contre une défaite et un match nul. La sixième c’est ce soir, à partir de 21h, au Parc des Princes.

