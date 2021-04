PSG – Bayern 2021 en direct live streaming

Le champion d’Europe, Bayern Munich, affronte son dauphin le PSG, pour une place en demi-finale de la Ligue des champions.

Retrouvailles entre les boss de l’Europe. Soit l’affrontement du champion d’Europe en titre et de son dauphin. Inutile de dire à quel point l’affiche est belle. Elle arrive peut-être un peu tôt dans cette Ligue des champions ; l’avenir le dira en ce qui concerne le collectif parisien, que l’on espère vengeur. C’est un quart de finale et pour suivre PSG – Bayern 2021 en direct live streaming, il faudra absolument se brancher sur RMC, seul opérateur ayant les droits sur le territoire national. Début des débats, à 21h.

Pour suivre PSG – Bayern 2021 en direct live streaming

PSG – Bayern 2021 en direct live streaming n’est à voir que sur RMC Sport

Huit mois après Lisbonne, que reste-t-il des deux équipes finalistes de la dernière C1 ? Des collectifs sensiblement les mêmes de part et d’autre. Bien que ce mercredi soir, pour le premier round, le Bayern comme le Paris SG déploreront des absences et non des moindres : Gnarby, Lewadowski et Tolisso, côté Bavarois et Verratti, Florenzi, Paredes ou Kurzawa, dans le camp français. Au moins à ce niveau l’équilibre prévaut.

Les Allemands favoris, mais le champion de France reçoit au retour

En tant que tenant du titre et équipe invaincue de longue date, le Bayern Munich a les faveurs des pronostics et des bookmakers, y compris ceux de France. Inversement, le Paris Saint-Germain a pour lui, l’avantage de recevoir au Parc des Princes, pour le match retour de ce quart de finale, programmé mardi prochain. Gageons qu’à ce moment là, Mauricio Pochettino et ses hommes aient encore toutes les cartes en main pour voir l’étape des demi-finales suivantes. De façon certaine, cette campagne européenne sera un échec, pour l’équipe qui sera éliminée de ce tour.