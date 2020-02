PSG – Borussia Dortmund 2020 en direct live streaming et TV

Rendez-vous en Allemagne, à la Signal Iduna Park pour le premier des deux rounds. A livrer pour le club champion de France face au fameux « mur jaune » ; s’ils avaient éteint le mythique Old Trafford de leurs chants il y a un an, à Manchester, les supporters du Parisiens trouveront du répondant ce mardi soir. Pour voir PSG – Borussia Dortmund 2020 en direct live streaming et TV, il faudra être abonné à RMC Sport, étant la chaîne qui diffuse la Ligue des champions, cette saison.

Pour voir PSG – Borussia Dortmund 2020 en direct live streaming

Seulement sur RMC pour les abonnés, le choc PSG – Borussia Dortmund 2020 en direct live streaming et TV

Sorti premier de poule, le PSG est en ballotage favorable face au club de Lucien Favre. C’es lui recevra au match retour, au Parc des Princes. Pour s’assurer d’une rencontre plus sûre à domicile, Thomas Tuchel serait bien inspiré de conduire ses hommes au succès, sinon au nul, contre une équipe qu’il a longtemps dirigé. Ce match sera aussi l’opposition d’un phénomène qui se confirme, Kylian Mbappé, et d’un autre encore en devenir, Erling Haaland.

Historiquement la deuxième rencontre entre Paris et Dortmund

Ce n’est historiquement que la troisième opposition entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. L’égalité est parfaite, avec deux matches nuls concédés. D’une manière ou d’une autre, il faudra nécessairement un vainqueur à cette double confrontation. Sur le terrain, Tuchel a Diallo de blessé, tandis que Favre doit déplorer l’absence de ses deux milieux internationaux, Marco Reus et Julian Brandt. Le match retour de ce premier huitième de finale de la Ligue des champions 2020 est programmé le 16 mars.