PSG – Juventus 2022 en direct streaming

Le PSG lance sa Ligue des champions en recevant la Juventus.

Avec la Coupe du Monde inédite au Qatar (20 novembre – 18 décembre) qui avance à grands pas, le calendrier de la Ligue des Champions a été modifié afin de clôturer la phase de groupes avant le début du Mondial. La C1 fait donc son retour plus tôt qu’à l’accoutumée, avec des affiches de gala dès les poules. C’est le cas du PSG qui reçoit, ce mardi soir, la Juventus de Turin pour lancer sa nouvelle campagne européenne. Dans un Parc des Princes qui sera plein, les Parisiens joueront le premier vrai test de leur saison face à un adversaire expérimenté, qui détient le record de Scudetto remportés (36 titres de champion d’Italie). Cette affiche PSG – Juventus 2022 en direct streaming, est à voir sur Canal + qui a les droits sur cette Ligue des champions, en plus d’un catalogue sportif large, par ailleurs, avec la F1, le rugby, la boxe… Canal + a des offres en séries limitées pour les fans de sport.

Pour voir PSG – Juventus 2022 en direct streaming

À 21H sur Canal+, PSG – Juventus 2022 en direct streaming

Premier match de la phase de groupes de C1 et premier test pour le PSG de Christophe Galtier. Avec 5 victoires et un nul en Ligue 1, le club de la capitale est un leader invaincu et craint. Hormis le 1-1 concédé au Parc face à Monaco, les parisiens ont parfaitement démarré leur saison avec plusieurs victoires en forme de démonstration, comme celle sur la pelouse du LOSC (1-7) et dans une moindre mesure, celle à Clermont (0-5). Au total, le PSG a marqué 24 buts en 6 rencontres de L1, soit une moyenne de quatre buts par match. Mais la tâche ne sera pas aisée car la Juventus possède la meilleure de Serie A (2 buts encaissés en 5 rencontres). Toujours invaincus, les Bianconeri sont actuellement sixièmes du championnat mais sortent d’une saison 2021-2022 compliquée, terminée à la quatrième place, dernière qualificative pour la Ligue des Champions.

Rabiot et Paredes de retour au Parc, pas Angel Di Maria

L’intersaison turinoise a été agitée, beaucoup de cadres sont partis (Chiellini, Dybala, Douglas Costa, De Ligt) et des recrues sont arrivées avec en tête de gondole, le Français Paul Pogba, devenu plus gros salaire de Serie A. Le milieu de terrain arrivé en provenance de Manchester United ne sera pas sur la pelouse ce soir, pour cause de blessure. C’est le cas également d’Angel Di Maria, blessé au mollet ce week-end face à la Fiorentina et officiellement forfait pour la rencontre. L’ailier argentin ne pourra donc pas affronter son ancien club au contraire de Leandro Paredes, lui aussi transféré cet été de Paris à Turin, et d’Adrien Rabiot, formé au PSG. Recruté 41 M€ chez le voisin du Torino, le défenseur central brésilien Bremer aura fort à faire face à l’armada offensive du PSG, emmenée par son compatriote Neymar, auteur de 7 buts et 6 passes décisives en sept rencontres de championnat. Face à une équipe qu’il n’a pas joué en compétition officielle depuis 25 ans, Paris voudra continuer le spectacle pour entamer de la meilleure des manières sa campagne européenne, et distancer un prétendant à la première place.