PSG – Leipzig 2020 en direct live streaming

Ce soir ou jamais. Ça colle plutôt bien à la situation du champion de France qui, s’il ne gagne pas, ne verra (probablement) pas, les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour le vice-champion d’Europe en titre, cela ferait très mauvaise impression. Pour le savoir il faudra suivre PSG – Leipzig 2020 en direct live streaming, mais alors est-il nécessaire d’être abonné, soit à RMC Sport, soit à Téléfoot. Sinon les deux, puisqu’ils proposent une offre commerciale conjointe.

Pour suivre PSG – Leipzig 2020 en direct live streaming

Sur RMC et/ou Téléfoot l’affiche PSG – Leipzig 2020 en direct live streaming

Paris joue gros donc, face à un adversaire qui lui avait pourtant réussi en juillet. Seulement depuis, la confiance s’est étiolée, la faute également aux absences cumulées depuis la rentrée 2020-21. Résultat : le club allemand s’est imposé chez lui (2-1), au match aller, au début de ce mois de novembre et il compte depuis, trois longueurs d’avance sur son adversaire du soir.

Paris est encore dans le coup, sachant que Manchester United, face aux Turcs de l’Istanbul Başakşehir, devraient si tout va bien pour eux, prendre trois points de plus et basculer, à deux matches de la fin, avec neuf points qui les qualifieraient presque automatiquement. Au moins n’y a-t-il pas de calculs à faire, pour le Paris Saint-Germain. C’est déjà une bonne chose. L’autre étant qu’en dépit d’absence il est vrai préjudiciable (Kimpembe ou Icardi notamment), les deux flèches offensives Neymar et Mbappé sont dans le groupe, aptes au service. En espérant qu’ils soient à la hauteur de l’événement. Ce PSG – Leipzig 2020 en direct live streaming est à suivre à partir de 21h.