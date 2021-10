PSG – Leipzig 2021 en direct streaming

Lionel Messi et les joueurs du PSG affrontent le RB Leipzig.

Troisième round de la Ligue des champions et jusqu’ici, tout se passe bien. L’éclatant succès sur Manchester City a effacé la déception née du nul à Bruges (1-1), il faut confirmer ce mardi soir, face au bonnet d’âne du groupe A. Ce choc ne sera toutefois à voir que pour les abonnés, car PSG – Leipzig 2021 en direct streaming est co-diffusé par Canal + ou RMC Sport. La première a tous les droits sur la Ligue des champions, qu’elle rétrocède pour partie à l’autre.

Pour suivre PSG – Leipzig 2021 en direct streaming

A partir de 21h pour les abonnés, PSG – Leipzig 2021 en direct streaming

La dynamique n’est pas la même entre Paris et le club estampillé Red Bull. Les hommes de Mauricio Pochettino, à part le couac face à Rennes, maîtrisent leurs sujets. bien mieux jusqu’ici que ne le font les Allemands. C’est pourtant là, le danger, parce que Leipzig est au pied du mur, à zéro point en deux rencontres. C’est maintenant ou jamais, pour la formation de Jesse Marsch.

Mauro Icardi finalement sorti du groupe parisien

Ce sera la quatrième opposition entre les deux clubs et à ce stade, le Paris saint-Germain s’en tire à (un peu) meilleurs compte, avec deux succès contre un. Leipzig reste sur quatre revers au cours des cinq derniers déplacements effectués en Ligue des champions. Côté effectif du club de la capitale, Di Maria est suspendu, tandis que Neymar et Paredes sont blessés, en plus de ceux qui occupent l’infirmerie de plus longue date (S. Ramos, Bernat…). L’on apprend également ce mardi, que Mauro Icardi, un temps annoncé présent, Mauro Icardi ne sera finalement pas dans le groupe, en proie à des soucis personnels.