PSG – Manchester City 2021 en direct live streaming

Même s’il manque de jeu, depuis son retour de blessure, le capi’ du PSG, Marquinhos, devrait tenir sa place pour affronter Manchester City.

Il est vrai que pour gagner une Ligue des champions, il faut battre tout le monde. Y compris les meilleurs. Si Paris va au bout cette saison, personne ne pourra trouver à redire, sur l’adversité affronté. Plus dur, c’est impossible et d’avoir éliminé le champion d’Europe en titre, n’offre rien de plus qu’un bref moment de plaisir. Pour la ligne sur le palmarès il en faudra plus. Dès ce mardi soir. Ce PSG – Manchester City 2021 en direct live streaming sera sur RMC Sport, qui a l’exclusivité des droits sur la compétition.

Suivez PSG – Manchester City 2021 en direct live streaming

Il faut être abonné à RMC Sport pour suivre PSG – Manchester City 2021 en direct live streaming

Le match se joue à partir de 21h, avec un aller à disputer sur la pelouse du Parc des Princes. Ce n’est pas l’idéal pour un PSG, jusqu’alors mieux habitué à voyager le premier, à Barcelone en huitième, puis à Munich, en suivant en quart. Face à Manchester City, le collectif de Mauricio Pochettino ne sera pas le favori des bookmakers. Mais pour le coup, grand bien lui fasse, car il ne l’était pas non plus, avant d’affronter le Barça, et encore moins face au Bayern. La suite, pourtant, on la connait tous…

Le 4e match entre les deux équipes. Deux nuls et une défaite pour Paris

Ce match sera le quatrième officiel entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. On se souvient moins du nul, 0-0, de feu la coupe UEFA en 2008 (avec un match à un seul tour), mais malheureusement plus de la double opposition, en Ligue des champions 2016, qui avait débouché sur un nul 2-2, à l’aller et un succès étriqué (1-0) des Anglais au retour, et la qualification de ces derniers, pour les quarts de finales de la Ligue des champions. Même désormais lointain, cet échec donne l’occasion de prendre une belle revanche. Et de revenir en plus en finale, une saison plus tard.

En direct live streaming sur RMC Sport, PSG – Manchester City 2021