PSG – Real Madrid 2022 en direct streaming

Le PSG affronte le Real Madrid, un monument du football, pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions 2022.

Paris contre Madrid. C’est la grosse affiche de cette première soirée de Ligue des Champions. Depuis le 13 décembre, et un tirage au sort qui a dû être effectué deux fois, le PSG attend son adversaire madrilène de pied ferme. Les fans salivent à l’idée de cette double confrontation entre les leaders respectifs du championnat d’Espagne et de France. La première rencontre est au Parc des Princes, tandis que le retour aura lieu, le 9 mars, au Santiago-Bernabeu. PSG – Real Madrid 2022 en direct streaming, c’est ce mardi 15 février en direct pour les abonnés de RMC Sport 1 qui propose en ce moment, une offre couplée avec BeIn Sport (voir lien ci-dessous). Match à suivre à partir de 21h.

Suivez PSG – Real Madrid 2022 en direct streaming

PSG – Real Madrid 2022 en direct streaming sur Canal + et RMC

Les Parisiens avaient hérité de Cristiano Ronaldo et de son équipe de Manchester United, lors du premier tirage pour les huitièmes de finale. Une erreur commise puis un second tirage s’en suivra, avec le Real de Madrid comme adversaire. Les équipes connaissent une saison semblable, puisqu’elles possèdent toutes les deux une avance confortable en championnat, tout en ayant le meilleur différentiel de buts (33 pour Paris et 28 pour Madrid). La dynamique est à mettre au profit des Parisiens. Avec quatre victoires de rang en championnat, dont un 5-1 contre le LOSC, qui a boosté le moral des troupes de Mauricio Pochettino. Du côté madrilène, l’effectif de Carlo Ancelotti reste sur deux nuls sur les trois derniers matchs de Liga. Pas la meilleure des manières pour approcher ce PSG – Real Madrid

Benzema et Neymar seront présents pour le choc européen ?

Si la dynamique est parisienne, le Real conserve un léger avantage dans l’historique des confrontations. Bien que la dernière victoire soit à mettre au compte du PSG, lors du match de poule gagné 3-0, au Parc des Princes, en 2019, l’ogre madrilène avait sorti le club de la capitale en huitièmes de finale de la saison 2017-2018. En ce qui concerne les joueurs, alors que Lionel Messi sera apte à jouer, lors de ces retrouvailles entre vieilles connaissances, Sergio Ramos est, quant à lui, indisponible pour le match aller. En revanche, les deux équipes pourraient enregistrer le retour d’éléments clés de leur effectif, avec Neymar et Benzema. Les bookmakers donnent le PSG vainqueur de match aller avec une cote à 2. Le succès du Real Madrid est coté à 3,7. Des cotes peu éloignées de ce qu’il se disait il y a quelques mois.