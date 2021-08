PSG – Strasbourg 2021 en direct live streaming

Le Parc des Princes retrouve son public pour la visite de Strasbourg.

Retour au Parc des Princes et dans un écrin plein comme un oeuf. Quel régal! De surcroît en cette période particulièrement propice au club de la capitale. C’est l’affiche de ce samedi, à l’occasion de la 2e journée de la Ligue 1. Sauf que pour voir ce match PSG – Strasbourg 2021 en direct live streaming, il faudra s’abonner à Canal + et sa chaînes Canal +Sport, qui diffuse les premières affiches. Le groupe est aussi le diffuseur de la Ligue des champions, à compter de cette saison.

Pour voir PSG – Strasbourg 2021 en direct live streaming

Su Canal +, le match PSG – Strasbourg 2021 en direct live streaming

Ce match est particulier et c’est pour cela que l’on vous en parle. Car même s’ils ne seront pas tous sur le terrain, ce samedi soir, l’occasion sera donnée aux recrues de l’été, d’un premier rendez-vous avec le public parisien. Ce sera notamment le cas de Lionel Messi, Sergio Ramos et du gardien Gianluigi Donnarumma. Il faudra encore un peu de patiente, avant que ce casting XXL n’évolue ensemble. En leur absence et celle de Neymar, en phase de reprise, la principale star du soir, se nommera Kylian Mbappé.

Les recrues parisiennes se font attendre, Gameiro lui, sera là

En face, on notera le retour de Kevin Gameiro sur la pelouse de ses amours parisiens. Mais cette fois, dans le maillot du RC Strasbourg, rival, où a été formé l’attaquant international français. Ce PSG – Strasbourg 2021 en direct live streaming met au prise des locaux vainqueurs de leur premier match à Troyes, face à une formation alsacienne, bousculée d’entrée, par Angers à la maison (0-2). Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 21h.