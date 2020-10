Racing 92 – Exeter rugby 2020 en direct live streaming

Une finale, ça se gagne. Et le collectif francilien est justement bien placé pour ne discuter, et mesurer les conséquences d’un échec, après tous les efforts produits pour s’y qualifier. Deux échecs en 2016 face aux Saracens et 2018 contre le Leinster sont de douloureuses piqûres de rappel, desquelles il faudra puiser le meilleur, ce samedi après-midi. La finale de la Coupe d’Europe, Racing 92 – Exeter rugby 2020 en direct live streaming se dispute à partir de 17h45. Et c’est à suivre en clair sur France 2, ou sur BeIn Sport pour les abonnés.

Suivez Racing 92 – Exeter rugby 2020 en direct live streaming

La finale de la coupe d’Europe Racing 92 – Exeter rugby 2020 en direct live streaming, sur France 2

Il y a déjà plusieurs semaines, que cette affiche aurait dû délivrer le nom du vainqueur. C’est encore l’édition de la saison 2019-20 de la coupe d’Europe, contrariée, on le sait, par les événements et le contexte sanitaire mondial. Cette finale se joue en terre britannique, à Bristol en Angleterre. Au pays d’Exeter, cela pourrait favoriser les desseins de la formation du deuxième ligne international écossais, Jonny Gray.

Un nouveau vainqueur européen à l’issue des débats

Jamais, avant cette opposition, Exter et le Racing 92 ont croisé le fer, dans une rencontre européenne. Mais le collectif anglais a dominé le champion de France, Stade Toulousain, en demi-finale à domicile (28 à 18). L’une ou l’autre équipe, il y aura de façon certaine, un nouveau vainqueur européen en rugby. Ce sera la 8e finale entre une formation anglaise et française, jusqu’ici l’avantage est à nos voisins, vainqueurs cinq fois contre deux aux équipes nationales (Brive et Toulon vainqueurs).

