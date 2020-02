Super Bowl 2020 en direct live streaming et TV

Qui va veiller toute la nuit comme chaque année à pareille période ? Levez le doigt ! S’il y a bien un soir dans l’année du calendrier sportif, qu’il faut cocher dans son agenda, c’est le premier dimanche du mois de février. Direction les Etats-Unis. Où se dispute le Super Bowl 2020 en direct live streaming et TV, entre les Chiefs de Kansas City et 49ers de San Francisco. Ça se passe à Miami, au Sun Life Stadium et c’est à suivre sur TF1. Depuis la dernière édition, la première chaîne a pris la suite du M6.

Le Super Bowl 2020, c’est un show XXL à la dimension américaine. Suivi par plus de la centaine de millions de téléspectateurs, sur toute la surface du globe, mais les audiences en baisse depuis quelques années, poussent la puissante NFL a revoir sa copie, avec plus de spectacle qu’il n’en existe déjà. C’est dire. Il en sera question à la mi-temps, avec cette édition la réunion de Jennifer Lopez et Shakira ; deux des chanteuses les plus populaires au monde ensemble.

Les experts penchent plutôt sur un succès des 49ers sur les Chiefs

Sur le terrain, la rencontre opposera les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco ; clin d’oeil de l’histoire, ce sont les deux franchises fréquentées par Joe Montana, illustre joueur de la NFL. Les experts attendent un match serré, mais à choisir un vainqueur, ceux des bookmakers penchent plutôt du côté de San Francisco. Différemment toutefois des créateurs du jeu Madden NFL 20. Dans la simulation partagée cette semaine, ils donnent les Chiefs vainqueurs d’une rencontre serrée mais néanmoins animée, 35 à 31. Puissions-nous en effet assister à un match fertile au score. Car le précédent, entre les Rams de Los Angeles et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avait été longtemps cadenassé, jusqu’à l’issue finale à l’avantage des seconds (13-3). Ce Super Bowl 2020 en direct live streaming et TV est aussi proposé sur BeIn Sports, aux abonnés de la chaîne.