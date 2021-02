Super Bowl 2021 en direct live streaming et TV

C’est nuit de Super Bowl 2021 pour nous qui suivons l’événement de France.

C’est le D Day du sport aux Etats-Unis, la rencontre la plus attendue du calendrier saisonnier, même dans un contexte singulier avec un stade réduit à la portion minime de spectateurs. Et des figures de personnes en carton, pour faire illusion. Rendez-vous dans la nuit et sur la chaîne L’Equipe pour suivre le Super Bowl 2021 en direct live streaming et TV, dans son intégralité. La soirée débutera aux environs de 23h55. BeIN Sport diffuse également les débats, à ses abonnés.

Suivez le Super Bowl 2021 en direct live streaming

RDV sur la chaîne L’Equipe pour la NFL et le Super Bowl 2021 en direct live streaming et TV

Sur le terrain, en Floride où se tient cette année l’événement, les Tampa Bay Buccaneers affronteront les Chiefs de Kansas City. Comprendre, les vainqueurs du Super Bowl en titre. Cette rencontre est surtout l’affrontement d’une légende de la discipline et d’un autre qui aspire à l’être. Un duel de quarterback, entre le champion en titre et icône montante, Patrick Mahomes et le meilleur joueur de tous les temps pour beaucoup, l’inusable Tom Brady.

Le match Patrick Mahomes – Tom Brady vaut toutes les nuits blanches

Brady, c’est six bagues de champion NFL et une septième en vue. A 43 ans. Une performance dingue autant que prodigieuse, le résultat de toute une carrière passée entre travail acharné et remise en question permanente. Chez les bookmakers, lui et sa franchise ne seront pas les favoris face l’équipe de Kansas City. Verdict cette nuit, très tard, mais une fois n’est pas coutume, ça devrait valoir le coup de veiller.