Super Bowl 2022 en direct streaming

Le Super Bowl 2022 est à voir en direct streaming, dans la nuit de dimanche à lundi, sur L’Equipe ou BeIN Sports.

Il est le l’évènement sportif le plus regardé de l’année aux Etats-Unis, et l’un des plus populaires dans le monde entier. Le Super Bowl est la grande finale du championnat de la National Football League (NFL). Cette année, pour l’édition 56, les Los Angeles Rams accueilleront les Cincinnati Bengals au SoFi Stadium, l’enceinte des Rams depuis 2020. Super Bowl 2022 en direct streaming, c’est sur BeIN Sports, et en clair sur la chaîne L’Equipe. Ça se passera dans la nuit de dimanche à lundi, avec un coup d’envoi programmé à 00h30.

Suivez Super Bowl 2022 en direct streaming

Super Bowl 2022 en direct streaming sur la chaîne L’Equipe

L’année dernière, Tom Brady, monument du sport, avait profité de l’évènement pour glaner son septième (et dernier) Super Bowl. Les Tampa Bay Buccaneers avaient sèchement battu les Kansas City Chiefs, pourtant menés par leur quarterback star, Patrick Mahomes, sur un score de 31-9. Cette année, le Super Bowl LVI entre déjà dans l’histoire, avant même son coup d’envoi. En effet, c’est la première fois dans l’histoire de l’événement que la rencontre se joue sans au moins une équipe figurant dans le top 3 d’une conférence. Les LA Rams auront la particularité de jouer à domicile. Ce n’est que la deuxième fois de l’histoire qu’une équipe évolue dans son antre pour un Super Bowl, après… les Tampa Bay Buccaneers, la saison dernière. Les Rams et les Bengals ne se sont plus affrontés depuis 2019. C’était l’équipe de Los Angeles qui s’était imposée sur le score de 24-10.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟 Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi — NFL (@NFL) January 20, 2022

Un HalfTime Show qui s’annonce incroyable

The Weeknd en 2021, Shakira et Jennifer Lopez en 2020, il est même possible de remonter à 1993 pour voir un certain Michael Jackson sur scène. Nul doute que le show de la mi-temps est un événement à part entière de ce Super Bowl. Cette année, la NFL n’a pas chômé puisqu’Eminem, Dr Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J. Blige seront en charge du concert de l’opus 56. Snoop Dogg a déjà annoncé la couleur et a affirmé qu’il s’agirait du “plus grand show de l’histoire du hip-hop”. Avec quasiment une centaine de millions de fans regardant l’événement, dont possiblement 100 000 dans le stade, des artistes XXL et une finale inattendue, le Super Bowl LVI a tout pour séduire. Les LA Rams sont donnés favoris par les bookmakers, avec une victoire cotée à 1,51. Celle des Cincinnati Bengals est de 2,65.

