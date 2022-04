Tirage Coupe du monde 2022 en direct streaming

C’est le jour du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 de football, au Qatar.

L’attente a été longue, mais les Bleus vont bientôt connaître leurs adversaires, pour cette Coupe du Monde 2022. L’événement se déroule au Qatar, entre le 21 novembre et le 18 décembre, des dates singulières pour la compétition internationale reine. Tenante en titre, l’équipe de France fait partie des têtes de série, et donc du 1er chapeau. En 2018, lors des Mondiaux en Russie, les Français avaient hérité d’un groupe à leur portée, avec l’Australie, le Pérou et le Danemark. Ils avaient ensuite écarté l’Argentine, dans un match à retournements, avant de battre l’Uruguay, puis la Belgique pour atteindre la finale. Rendez-vous remporté brillamment sur le score de 4-2, contre la Croatie. Le Tirage Coupe du monde 2022 en direct streaming, c’est sur BeIN Sports 1, et en clair, sur TMC, la chaîne du Groupe TF1, à partir de 18h, ce vendredi. Il sera effectué à Doha, au Qatar.

Suivez le Tirage Coupe du monde 2022 en direct streaming

Le Tirage Coupe du monde 2022 en direct streaming sur TMC

Cette fois-ci, la France pourrait faire face à un adversaire dangereux, dès la phase de groupe. Si elle évite le Qatar (pays organisateur), l’Angleterre, l’Espagne, la Belgique, l’Argentine, le Brésil et le Portugal, elle pourrait bien tomber dans la même poule que l’Allemagne, un adversaire qui a su donner du fil à retordre aux hommes de Didier Deschamps, par le passé. Les Allemands ne sont pas les seuls à pouvoir inquiéter les Bleus, puisque les Pays-Bas ou la Suisse, qui a éliminé les Français lors du dernier Euro, sont également présents dans le 2e chapeau. Concernant le déroulement de la compétition, comme la tradition le veut, le Qatar ouvrira les hostilités, dès 11h, le 21 novembre, à Al-Khor. Un rythme de quatre rencontres par jour sera adopté jusqu’aux phases finales. Les huitièmes de finale auront lieu entre le 3 et le 6 décembre, les quarts, entre le 9 et le 10, les demi entre le 13 et le 14, tandis que la petite finale, et la finale se joueront les 17 et 18 décembre.

Tous les participants ne sont pas encore connus

Parmi les 32 nations qui disputeront ces Mondiaux, seules 29 d’entre elles sont connues. Il reste encore trois places à prendre. La première se jouera entre le Pays de Galles, l’Ukraine et l’Ecosse, la deuxième entre le Pérou, l’Australie et les Emirats Arabes Unis, tandis que la troisième permettra au Costa Rica ou à la Nouvelle Zélande de décrocher le dernier ticket pour le Qatar. Ces pays seront tous dans le 4e chapeau pour ce tirage au sort. Ce dernier sera regardé par beaucoup, mais probablement pas par les supporters italiens, suédois ou égyptiens. Les trois séléctions font partie des équipes n’ayant pas réussi à se sortir des barrages. Dans certains cas, la manière semble même cruelle. La Squadra Azzura, sixième au classement Fifa, et titrée lors du dernier Euro, s’est faite surprendre par la Macédoine du Nord, en encaissant un but dans le temps additionnel. L’Egypte de Mohamed Salah ne participera également pas à la compétition au Qatar, puisqu’elle a été sortie par le Sénégal. Sadio Mané et ses coéquipiers privent de nouveau le peuple égyptien d’une joie immense, quelques mois après la finale de la CAN.