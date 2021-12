Tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming

Quels seront les adversaires du LOSC et du PSG, en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2022 ?

Deux clubs français qui restent en course au stade des éliminatoires, à partir des huitièmes de finale, ça n’est pas monnaie courante. Ne boudons pas notre plaisir. Savourons-le surtout, si le sort est bon pour le LOSC Lille et le Paris SG. Rendez-vous à l’heure du déjeuner pour le savoir, car c’est aujourd’hui le tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming, à voir sur plusieurs canaux, dont celui de l’UEFA, entant qu’organisatrice de la compétition.

Suivez le tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming

Le tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming est à midi ce lundi

Deux clubs nationaux sont donc qualifiés pour le tableau final. Le LOSC en meilleure posture puisque, premier de son groupe, il aura le double avantage d’affronter un deuxième et de le recevoir, au stade Pierre-Mauroy, pour le match retour. Deuxième après Manchester City, l’inverse est donc applicable au Paris Saint-Germain.

Le LOSC premier de son groupe, le PSG a fini deuxième du sien

Comme toujours, il y a les clubs à éviter et ce que l’on préfèrerait. Meilleur ou pire tirage, existe-il vraiment une alternative plus bonne qu’une autre ? C’est possible, mais à ce niveau, il n’est plus de petites équipes. Après ce Tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming, se déroulera celui des barrages de la nouvelle Ligue Europa Conférence. Cela concerne, là encore, le public français puisque l’Olympique de Marseille, éliminé de la Ligue Europa, est reversé dans ce format. Le Stade Rennais le dispute également, mais il est déjà qualifié pour les huitièmes.