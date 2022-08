Tirage Ligue des champions 2023 en direct live streaming

C’est jour de tirage pour la phase finale de la Ligue des champions 2022-2023 – @ChampionsLeague

La 68ème édition de la Ligue des Champions a déjà débuté cet été, avec les traditionnels tours préliminaires de qualification, qui ont été fatals à l’AS Monaco, vaincu et reversé en Ligue Europa. En revanche, les supporters du PSG et de l’OM seront bien devant leur écran pour suivre le Tirage Ligue des Champions 2023 en direct live streaming, à partir de 18 heures sur le site officiel de l’UEFA.

Le Tirage Ligue des champions 2023 en direct live streaming est sur le site de l’UEFA

Effectué depuis Istanbul en Turquie, c’est aussi dans la cité stambouliote qu’aura lieu la finale, le 10 juin 2023, dans le Stade olympique Atatürk. C’est dans cette même enceinte que Liverpool remontait trois buts à l’AC Milan en finale de l’édition 2005, remportée par les Reds aux tirs aux buts. Les deux vainqueurs de Coupes d’Europe la saison passée sont présents dans le premier pot. Le Real Madrid, vainqueur de la C1 au Stade de France après un parcours époustouflant, est accompagné de l’Eintracht Francfort, qui a battu les Rangers (1-1, 5 tab à 4) en finale de Ligue Europa. On retrouve également, dans ce chapeau 1, les champions des principales ligues nationales européennes, à savoir le Bayern Munich, l’AC Milan, Manchester City, le PSG, Porto et l’Ajax Amsterdam. Les chapeaux 2 à 4 sont définis en fonction du coefficient UEFA de chaque club.

L’Olympique de Marseille dans le groupe de la mort?

Les deux clubs français peuvent hériter de grosses cylindrées dans leur groupe. C’est moins probable pour le PSG, mais le club de la capitale peut tout de même tomber sur du lourd avec le FC Barcelone et Liverpool dans le chapeau 2 ou l’Inter Milan et Dortmund dans le chapeau 3, parmi tant d’autres. Du coté de l’OM, la situation est beaucoup plus délicate. Présent dans le chapeau 4, il y a de grandes chances pour que le club phocéen tombe dans un groupe très relevé. Le pire tirage pour les marseillais serait sûrement d’affronter le Real Madrid, Liverpool et l’Inter Milan. Mais l’OM s’est préparé pour ces échéances, avec un recrutement XXL, afin de bien figurer en C1 et d’effacer le triste record de 13 défaites consécutives dans cette compétition.