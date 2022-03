Tirage Ligue Europa Conference 2022 en direct streaming

L’OM va être fixé sur son sort, avec le tirage de la Ligue Europa Conference 2022.

Ils étaient encore deux, la veille, il n’en reste plus qu’un seul, ce vendredi, au lendemain des huitièmes de finale de la compétition. L’Olympique de Marseille s’est qualifié et va savoir qui le club phocéen affrontera au prochain tour. C’est à 15h que se déroule, le tirage Ligue Europa Conference 2022 en direct streaming, depuis le siège de l’UEFA, à Nyon.

Suivez le tirage Ligue Europa Conference 2022 en direct streaming

Le Tirage Ligue Europa Conference 2022 en direct streaming sur le site de l’UEFA

L’événement est à suivre sur plusieurs supports, et d’abord sur les plateformes de l’organisateur. A ce stade de la compétition, il n’y a plus de règles de restrictions, notamment entre deux équipes d’une même nation, ni de têtes de série, avantagée par un retour à domicile. Cela signifie que l’Olympique de Marseille peut affronter n’importe laquelle des sept autres équipes encore en lice. Puisse ce tirage, être fidèle à notre simulation matinale.

L’OM dernier Français en outsider, derrière les favoris, Leicester et la Roma

Les autres clubs en course sont le FK Bodø/Glimt (Norvège), deux formations néerlandaises (Feyenoord et PSV), Lask (Autriche), le Slavia Prague (République Tchèque), le PAOK Salonique (Grèce) et les deux favoris, devant l’OM en outsider : les Anglais de Leicester et les Italiens de l’AS Rome. Les quarts de finale se joueront les 7 et 14 avril et les demi-finales, le 28 avril et le 5 mai. Le tirage du dernier carré de cette Ligue Europa Conference 2022 est également programmé, ce vendredi. La finale est prévue le 25 mai à Tirana, en Albanie.