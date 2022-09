Tottenham – OM 2022 en direct live streaming

Gerson et l’OM débutent la Ligue des champions 2022-2023 à Londres, face à Tottenham.

Ce mercredi soir, l’OM fait son retour en Ligue des Champions, deux ans après la triste campagne qui a vu le club phocéen établir le nouveau record de défaites consécutives en C1 (13 revers d’affilée). Mais cet Olympique de Marseille n’est pas le même qu’auparavant et son mercato XXL de cet été, lui donne des armes pour espérer sortir du groupe D. La premier rendez-vous européen des marseillais sera du coté de Londres pour affronter Tottenham, redoutable adversaire et favori à la première place. Tottenham – OM 2022 en direct live streaming est à voir sur les antennes de Canal +, qui a les droits sur la compétition et de nombreuses autres disciplines (Top 14, F1, MotoGP…). Le groupe propose en ce moment, des éditions limitées pour les fans de sport.

Suivez Tottenham – OM 2022 en direct live streaming

À 21h sur Canal+, Tottenham – OM 2022 en direct live streaming

L’OM se rend à Londres pour inaugurer sa campagne de C1 2022-2023. Bien qu’ils ne soient pas favoris à l’extérieur, les marseillais peuvent s’appuyer sur leur très bon début de saison en championnat, où ils sont premiers à égalité avec le PSG. Avec 16 points pris sur 18 possibles, l’OM version Igor Tudor est invaincu mais le calendrier des phocéens – qui vont enchaîner Tottenham, Lille, Francfort et Rennes en 11 jours – s’annonce dantesque et va fatiguer les organismes olympiens. Du coté anglais, les Spurs sont troisièmes de Premier League, à égalité avec Manchester City. Avec 4 succès et deux nuls en championnat, les joueurs de Tottenham, également invaincus, misent sur un collectif bien huilé, qui a peu évolué à l’intersaison.

Harry Kane présent, Alexis Sánchez suspendu

L’équipe d’Antonio Conte pourra compter sur sa recrue Richarlison, achetée 58 M€ à Everton cet été, ainsi que sur son duo d’attaquants très prolifique, Harry Kane et Heung-min Son. L’Anglais a déjà mis 5 buts en six matches de championnat tandis que le Coréen est le meilleur buteur non britannique de l’histoire du club (131 buts). En face, l’OM sera privé de sa nouvelle star chilienne Alexis Sánchez. En effet, le numéro 70 de Marseille sera suspendu pour le déplacement de son équipe à Londres. En cause: un carton rouge reçu la saison passée en C1 avec l’Inter Milan. Auteur de 3 buts en 5 rencontres de L1, le talent et l’expérience de l’attaquant chilien va manquer à l’OM. Mais avec les nombreuses arrivées cet été, l’entraîneur croate Igor Tudor dispose de joueurs de qualité pour le remplacer afin de, peut-être, décrocher une victoire de prestige à Tottenham.

