Stefanos Tsitsipas remet son titre en jeu au Rolex Monte-Carlo Masters 2022.

Le premier remet son titre en jeu sur cette finale, l’autre accède pour la première fois à ce niveau, d’un tournoi Masters 1000. C’est une affiche inédite qui se joue ce dimanche après-midi, sur le terrain de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Tsitsipas – Davidovich Fokina Monte-Carlo 2022 en direct streaming est à voir en clair ou en crypté, c’est selon. Les deux versions sont du même groupe ; Canal + pour les abonnés ou C8, pour le grand public. début des échanges à 14h30.

Le Grec Stefanos Tsitsipas à la défense de son titre, sera le favori du jour, contre le rookie espagnol, Alejandro Davidovich Fokina. Lequel ne doit toutefois pas être pris à la légère, à la lecture de son parcours sur la semaine : il a d’abord éliminé le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, avant d’écarter en demi-finale, le Bulgare Dimitrov, en trois manches. Davidovich Fokina a 22 ans et il est 46e à l’ATP. Il vit sa plus folle semaine, sur le circuit professionnel.

Première confrontation entre le Grec et le rookie espagnol

Il n’a jamais affronté son adversaire du jour, Stefanos Tsitsipas. Le Grec, 5e mondiale et tête de série numéro 3, a dominé avec autorité l’Allemand Zverev en demi-finale (6-4, 6-2). Il y aura, pour le vainqueur de cette édition 2022 du tournoi de Monte-Carlo, une prime de plus de 836 000 euros et 1 000 points ATP, à récolter. Si l’Espagnol s’impose, il fera un bon au classement ATP, tandis qu’un succès permettrait à Tsitsipas de se rapprocher de Nadal (4e), depuis le jardin du champion espagnol ; le Taureau de Manacor s’est imposé onze fois ici. C’est un record.