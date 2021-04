Tsitsipas – Rublev 2021 Monte-Carlo en direct live streaming

C’est jour de finale entre Tsitsipas et Rublev en finale du tournoi de Monte-Carlo 2021.

Du tennis en clair, en ce dimanche d’avril, avec la finale du premier Masters 1000 de la saison sur terre battue. Rafael Nadal est tombé dans son jardin, contre l’un des deux finalistes du jour. Novak Djokovic également, avant lui. Pour cette finale Tsitsipas – Rublev 2021 Monte-Carlo en direct live streaming, il faudra suivre Eurosport, pour les abonnés qui suivent depuis le début. Sinon sur C8, qui propose le format en clair.

Pour suivre Tsitsipas – Rublev 2021 Monte-Carlo en direct live streaming

Sur Eurosport sinon C8 la finale Tsitsipas – Rublev 2021 Monte-Carlo en direct live streaming

Cette affiche entre le Grec et le Russe est programmée à partir de 14h30. C’est la 144e édition du tournoi chaque année disputé sur la terre ocre du Monte-Carlo Country Club de Roquebrune-Cap-Martin. Si l’échelle des points attribués par l’ATP sur le circuit n’évolue pas, depuis l’édition 2019 ; 2020 ne s’étant pas tenu par la Covid, les primes distribuées sur la semaine, elles, ont été revues à la baisse. Absence de public, oblige.

Egalité parfaite entre le Grec et le Russe sur le circuit ATP

Ce sera la septième opposition entre le Grec Stefanos Tsitsipas, n°5 mondial et le Russe, Andrey Rublev, huitième à l’ATP. Entre les deux jeunes joueurs de 22 et 23 ans, l’égalité est parfaite, à trois victoires chacun. Le second a gagné la dernière opposition en demi-finale du tournoi de Rotterdam, en salle, en mars. Il ne se sont encore jamais affrontés sur la surface du Rolex Monte-Carlo Masters. Pour le vainqueur, gagner sur le central de Monaco sera une première en carrière.