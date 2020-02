Wilder – Fury boxe 2020 en direct live streaming

L’heure de la revanche a sonné. Quoiqu’en ce qui concerne les duellistes, le mot ne soit pas exactement conforme, car il y a dans la notion de revanche, l’idée que l’un a quelque chose à remonter sur l’autre. Ce n’est pas vrai ici, puisqu’à la première explication, les deux hommes se sont quittés dos à dos. Wilder – Fury boxe 2020 en direct live streaming ne sera cependant accessible qu’aux abonnés de la chaîne Canal +, car c’est elle qui a les droits de diffusion. Et seuls les couche-tard ou lève-tôt en profiteront car ce combat est programmé dans la nuit en France, aux environs de 5h00, après un début de réunion fixé à 3h00.

Pour voir Wilder – Fury boxe 2020 en direct live streaming

Sur Canal + uniquement la revanche Wilder – Fury boxe 2020 en direct live streaming

Après le Staple Center de Los Angeles, pour la première explication fixée en décembre 2018, le « Bronze Bomber » et le « Gipsy » décalent à Las Vegas, ce samedi, pour la deuxième explication. Le titre et la ceinture WBC que porte Deontay Wilder est l’enjeu de ce combat. C’est aussi l’affrontement de deux des meilleurs poids-lourds du moment, et de deux boxeurs aux caractères entiers et bien trempés. Au premier match, les deux hommes se sont livrés une magnifique bataille, amplifiée par le show Tyson Fury, tantôt bras en l’air, tantôt langue pendue face à son adversaire. Entre sérieux et dérision, l’Anglais a bluffé les sceptiques qui ne croyaient pas possible son retour, après des années de galère et une suspension pour consommation de cocaïne.

La ceinture WBC pour en jeu du combat entre le Bronze Bomber et le Gipsy

Ce combat Wilder – Fury boxe 2020 en direct live streaming sur Canal + est enfin l’explication de deux des boxeurs les plus riches de leur génération, tel que nous l’avons observé plus tôt dans la journée. Chez les bookmakers de France, Deontay Wilder a une légère avance sur son rival, à 1,88 la cote moyenne pour qu’il gagne, contre 2 environ, celle de son adversaire. Mais l’écart s’est réduit, d’une rencontre à l’autre, dans l’analyse des opérateurs. Preuve que Tyson Fury a retrouvé pas mal de légitimité auprès de ses pairs et des observateurs de la discipline. Le vainqueur cette nuit, s’ouvrira probablement les portes d’une rencontre prochaine face à l’Anglais Anthony Joshua pour l’heure en possession des ceintures, WBA, WBO, IBO et IBF. Cela pourrait se faire dès cette année, sinon peut-être la prochaine. On en salive déjà…