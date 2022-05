Yoka – Bakole 2022 boxe en direct live streaming

Tony Yoka dispute son douzième combat chez les professionnels de la boxe.

Cette fois c’est la bonne, après un report en janvier, en raison des conditions incertaines liées à la pandémie, le combat va se tenir ce samedi, à l’Accor Arena, à Paris, devant près de 9 000 spectateurs. Le bénéfice du public ne sera pas de trop pour le Français qui monte en grade. Yoka – Bakole 2022 boxe en direct live streaming est réservé aux abonnés de la chaîne Canal +, puisque la quatre a les droits exclusifs, sur les combats du champion olympique 2016.

Pour suivre Yoka – Bakole 2022 boxe en direct live streaming

Sur Canal + l’affiche Yoka – Bakole 2022 boxe en direct live streaming

Pour Tony Yoka, l’adversité augmente d’un cran, ce samedi en soirée, avec le Congolais Martin Bakole, un peu plus jeune d’un an et demi que lui, mais surtout plus lourd ; pesé à presque 20 kilos de plus (125,6 contre 106,9), à la veille de l’affrontement. Bakole est de surcroît un boxeur confirmé (18 combats, 17 victoires dont 13 avant la limite), qui devance Yoka au classement de référence BoxRec. Il est 13, le Français, 15e.

Un Yoka en cache un autre, Sofiane Oumiha pour l’autre affiche de la soirée

La soirée se conclura par ce duel de gala, elle débutera sur Canal +, en prime-time avec d’autres affrontements de boxeurs français. Notamment Victor Yoka, le petit frère de Tony, opposé à Gurami Kurtanidze chez les super-moyen, ou le Toulousain Sofiane Oumiha, médaillé d’argent aux mêmes JO que Yoka, pour un match à voir contre l’invaincu Mevy Boufoudi, sur huit rounds dans la catégorie des légers.