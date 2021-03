Yoka – Djeko 2021 en direct live streaming

Tony Yoka affronte Tambwe Djeko pour le titre de l’European Union.

La Belgique après l’Allemagne, si le champion olympique français des Jeux de Londres poursuit sa conquête vers les plus hautes marches mondiales, ses adversaires du moment ne sont géographiquement pas loin de lui. Après la puissance d’Hammer, face à la vélocité. Yoka – Djeko 2021 en direct live streaming est à voir en soirée, ce vendredi, exclusivement sur la chaîne Canal + qui a les droits de diffusion (et de plus en plus de sports premium).

Pour suivre Yoka – Djeko 2021 en direct live streaming

Ce sera le dixième combat de Tony Yoka dans le monde des professionnels, et jusqu’ici il les a tous gagné. Son adversaire, Joel Tambwe Djeko, a plus d’expérience avec17 victoires, 2 défaites et un nul. Mais il accuse des kilos en moins (104,5 à la pesée), que ses adversaires chez les lourds, dont Yoka, pesé à 111 kg. Le Belge est un athlète qui aime faire le show, il l’a d’ailleurs prouvé lors de la pesé, en administrant une gifle au Français. Laquelle a soudainement remué toute l’audience.

Estelle Mossely sur le ring avant Tony Yoka

Ce combat se dispute à la H Arena de Nantes. Il compte pour l’European Union, un titre qui serait le premier officiel, pour Yoka dans le grand bain des pros. C’est toute une soirée boxe qui nous sera donnée de suivre, avec, avant l’entrée sur le ring de Tony, un autre combat de son épouse Estelle Mossely, face à l’Allemande Verena Kaiser. Rendez-vous devant vos écrans, à partir de 21h.

