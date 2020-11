Yoka – Hammer 2020 boxe en direct live streaming

Deux mois se sont écoulés depuis sa victoire expéditive Johann Duhaupas, par arrêt de l’arbitre après 87 secondes de combat, ce vendredi soir, c’est un adversaire d’un calibre supérieur qui se dresse face au Français. Yoka – Hammer 2020 boxe en direct live streaming est à suivre, aux environs de 22h30, en clôture d’une soirée dédiée à la boxe. Ce match ne sera toutefois que pour les abonnés de Canal +, seul diffuseur de l’événement.

Christian Hammer est Allemand. Il a 33 ans. Et tel que son nom l’indique, il a le surnom de « Marteau » qui caractérise sa puissance. A la pesée avant le combat, il accusait d’ailleurs près d’une dizaine de kilos de plus que Tony Yoka, qui deva lui miser sur une meilleure mobilité. Face à l’Allemand, le champion olympique de Rio monte clairement en compétences. Hammer compte 31 combats chez les pros, pour six défaites et un ratio légèrement inférieur à la moitié (48%), de victoire avant la limite.

Le « Marteau » avant de défier le champion d’Europe

Il a surtout boxé contre les plus grands de la boxe, que Yoka veut juste croiser. Ce vendredi soir dans une H Arena de Nantes sans public, le Français en saura plus sur son potentiel à devenir champion d’Europe et décrocher un premier titre significatif chez les pros. L’occasion lui sera donnée le 20 décembre contre le Croate, Petar Milas. Avant, Tony Yoka a une neuvième victoire à décrocher en professionnel. Sur les huit déjà acquises, sept l’ont été avant la limite.

Seulement sur Canal +, le combat Yoka – Hammer 2020 boxe en direct streaming et live TV