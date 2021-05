AS Monaco : Ça coûte combien de recruter Antonin Barak (Udinese) ?

L’AS Monaco regarde de l’autre côté des Alpes, pour se renforcer.

La période du mercato estival approchant, beaucoup de clubs se mettent d’ores-et-déjà à accélérer l’intersaison qui approche. Hier lundi, c’est par l’intermédiaire du journaliste sportif, Nicolo Schira, que l’on a apprit que l’AS Monaco chercherait à renforcer son milieu de terrain, en s’intéressant de près à Antonin Barak, milieu offensif tchèque de 26 ans prêté cette saison par l’Udinese à l’Hellas Verone.

Antonin Barak se valorise sur le mercato

Après avoir déjà dépensé 16,7 millions d’euros pour s’attacher les services de Krépin Diatta, combien les Monégasques devraient-ils investir pour recruter le Tchèque ? Possiblement autant, si l’on en juge par l’estimation, à 14 millions d’euros, de Transfermarkt, à son sujet. Auteur d’une bonne saison dans laquelle il a participé à 32 rencontres, en inscrivant 7 buts et en délivrant 3 passes décisives, le natif de Pribram a vu sa valeur augmenter ces derniers mois, malgré la fin de son contrat l’été prochain.

Un salaire abordable pour l’AS Monaco

Toujours sous contrat avec l’Udinese, Antonin Barak, à l’issu de son prêt dans la ville de Roméo et Juliette, et si l’option d’achat de 6 millions d’euros n’était pas levée par l’Hellas Verone, pourrait être libre dès le 30 juin 2022. Son salaire actuel, de 55 000 € brut par mois, hors primes, est abordable en l’état, pour le club du Rocher. Mais il devrait nécessairement être augmenté, pour le convaincre de traverser les Alpes. On en est pas encore là, comme le précise le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Monaco n’est qu’au stade de « l’observation », du milieu offensif.