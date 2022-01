ASSE : Combien ça coûte de recruter Khouma Babacar (Sassuolo) ?

Une nouvelle piste en attaque pour l’ASSE.

Saint-Etienne est l’un des clubs les plus actifs sur ce marché des transferts. Et ce n’est pas fini, si on en croit les informations de Gianluigi Longari, journaliste pour Sportitalia TV. En effet, il avance que l’ASSE s’intéresse à Khouma Babacar, l’attaquant de Sassuolo, qui revient de Turquie, après une saison et demie en prêt.

#Sassuolo interesse del Saint-Etienne per Khouma El Hadji #Babacar. La squadra francese vorrebbe poter contare sull’attaccante appena rientrato dall’#Alanyaspor. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) January 12, 2022

Une valeur marchande à la baisse pour la cible de l’ASSE

Le Sénégalais est arrivé à Sassuolo, lors du mercato estival 2018 après six mois de prêt concluant, en provenance de la Fiorentina, pour 7 millions d’euros. L’attaquant n’a fait qu’enchaîner les prêts depuis. Il est revenu d’Alanyaspor, club de SuperLig, en ce début de mercato hivernal. Khouma Babacar est, à ce jour, estimé à 3,7 millions d’euros, par le portail web allemand Transfermarkt. C’est moitié moins que sa valeur marchande à son arrivée à Sassuolo. L’Observatoire du football (CIES), quant à lui, ne donne pas de valorisation du joueur.

Khouma Babacar, un joueur au contrat qui touche à sa fin

L’attaquant de 28 ans peut s’avérer être une cible intéressante pour le club stéphanois, puisque son contrat se termine dans six mois. Il émarge à 1,6 million d’euros brut annuels. L’ASSE, deuxième plus mauvaise attaque en Ligue 1, pourrait voir d’un bon œil l’arrivée du joueur, auteur de six buts et trois passes décisives en 17 matchs avec le club turc en ce début de saison. Alors le buteur va-t-il, pour la première fois, découvrir le championnat français ?