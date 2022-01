ASSE : Combien ça coûterait de recruter Vedat Muriqi (Lazio) ?

Un attaquant kosovar serait suivi par l’ASSE.

Il ne reste que quelques jours avant la fin du marché des transferts. L’occasion pour les clubs de renforcer leur effectif, avant le dernier sprint de cette fin de saison. L’ASSE, qui ne compte pas moins de cinq recrues depuis le 1er janvier, continue de faire parler d’elle sur ce mercato. D’après Ekrem Konur, journaliste pour Calcio in Pillole, les Stéphanois seraient intéressés par un prêt du joueur de 27 ans de la Lazio Rome, Vedat Muriqi.

Un prêt vers l’ASSE pour Vedat Muriqi ?

L’expérience romaine n’aura pas marché pour le géant kosovar. Arrivé en provenance de Fenerbahçe, contre 19,92 millions d’euros, à la toute fin du mercato estival 2020, l’attaquant n’a pas convaincu. En un an et demi, il présente un bilan d’un but et d’une passe décisive. Sa valeur marchande a dégringolé, jusqu’à atteindre les 6 millions d’euros, selon Transfermarkt. Une estimation bien plus basse que celle de l’Observatoire du football (CIES), qui est entre 10 et 15 millions d’euros.

🗣️👤Saint-Etienne would like to loan Vedat Muriqi with a permanent purchase option. #ESSE #Lazio pic.twitter.com/OSYiRObc0w — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 21, 2022

De la concurrence sur le dossier pour les Verts

Vedat Muriqi semble se diriger vers la sortie, alors que son contrat prend fin le 30 juin 2025. Il émarge à 240 000 euros brut mensuels, soit un salaire semblable à celui que touche Wahbi Khazri, chez les Stéphanois. Ces derniers vont devoir négocier avec la Lazio, qui souhaiterait inclure une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros, d’après le journaliste turc, Yağız Sabuncuoğlu. L’ASSE n’est pas le seul club sur la piste Muriqi, puisque Fenerbahçe et Hull City figurent parmi les prétendants.