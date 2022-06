ASSE x Hummel : Les premières pièces de la collection 2022-2023 en images

La reprise de l’entraînement est l’occasion pour les joueurs et le staff, de porter les premières pièces de la collection signée Hummet. Avec le nouveau logo des Verts sur la poitrine.

Après un exercice éprouvant au cours duquel l’ASSE n’a pas pu éviter une descente en Ligue 2, les joueurs Stéphanois sont revenus à l’entraînement avec les premières pièces de la collection 2022-2023. Changement important sur la saison qui arrive : Le Coq Sportif n’est plus l’équipementier des Verts. Hummels, marque de vêtements sportifs danoise, remplace le groupe français.

Les premières pièces de la collaboration ASSE x Hummel

Il ne s’agit pas des maillots officiels des Verts pour 2022-2023. Ceux-ci seront dévoilés le 1er juillet, à 19h, à Geoffroy-Guichard, lors d’un événement ouvert gratuit et ouvert au public. Mais l’on peut déjà se faire une idée des tendances, de la première collection signée de l’équipementier, avec les tenues training. Pour rappel, la marque danoise a signé pour les cinq prochaines saisons avec Saint-Etienne.

🏫 C’est la reprise ! Les Verts lancent leur préparation estivale ! pic.twitter.com/lmOd9z3RXX — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 27, 2022

Des couleurs classiques pour la saison 2022-2023 à venir ?

Si certains maillots d’entraînement reprennent la couleur classique et historique de l’ASSE : le vert, d’autres sont de teinte noire, notamment sur le visuel d’Etienne Green, nanti de son nouveau numéro 42. Le design de ces premières pièces ne dévoile rien de très singulier. Elles portent, par contre, le nouveau logo du club, choisi dans le courant du printemps dernier. En plus des hommes, Hummel habillera également les équipes féminines, l’académie et foot fauteuil de l’AS Saint-Etienne.