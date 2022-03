Bayern Munich : Un nouvel accord de parrainage à 200 M€

Le T de l’opérateur Telekom devrait rester encore quelques années, sur le maillot du Bayern.

La fidélité paie le Bayern Munich. Le club bavarois est sur le point, selon le média allemand Bild de prolonger son contrat de sponsoring majeur, avec l’opérateur Telekom, présent à l’avant du maillot. L’accord devrait déboucher sur un contrat estimé à près de 200 millions d’euros au cumul, pour le champion de Bundesliga.

Un contrat à 200 M€ entre le Bayern Munich et Telekom

L’entreprise allemande de télécom est un partenaire de longue date des Bavarois, puisqu’elle apparaît sur les maillots depuis 2002. Le contrat actuel, estimé à 45 millions d’euros par an, jusqu’en 2023, va être révisé à la hausse. Le leader de la Bundesliga est sur le point de signer un deal de quatre ans, à compter de la saison prochaine, évalué à 50 millions d’euros par an, moins les bonus associés aux performances sportives du club, sur le rectangle vert.

Le club bavarois travaille sur ses autres sponsors

Sport Bild avance que le Bayern Munich souhaite aussi prolonger son contrat de parrainage avec son actionnaire Allianz. Ce dernier prend fin en 2023. Le groupe d’assurance détient également les droits de naming du stade, jusqu’en 2030. En revanche, le journal allemand indique que le futur de la collaboration avec Qatar Airways, qui prend fin dans un peu plus d’un an, est incertain. Celui-ci est estimé à 20 M€ par an, mais suscite beaucoup de débats internes, comme externes.