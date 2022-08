Benzema, cet autre bolide furieux à plus du million, en sa possession

Karim Benzema a une Ferrari LaFerrari qu’il montre peu.

Quand il parle de ses voitures, Karim Benzema en cite huit comme l’ayant particulièrement marqué, depuis qu’il est en mesure de conduire. Rarement, pour ne pas dire jamais, il évoque cet autre bolide qui compte parmi les plus chers qu’il ait en sa possession. C’est une Ferrari LaFerarri, la toute première sortie des ateliers de Maranello, avec un moteur hybride : un V12, de 800 chevaux, plus un électrique de 163 cv.

Karim Benzema a aussi une Ferrari LaFerrari dans son garage

Cette Ferrari, l’attaquant du Real Madrid l’a depuis quasiment deux ans, si l’on se remémore cette publication en story, postée au mois de mai 2020, dans laquelle il affichait le bolide avec la mention « Soon » ; comprendre : « bientôt ». Véritable bijou technologique, la Ferrari LaFerrari développe un peu plus de 960 chevaux de puissance. C’est un monstre qui passe de 0 à 200 km/h en moins de sept secondes et taquine la vitesse maximale de 350 km/h.

Un bolide vendu à plus du million d’euros

A ces performances dignes d’une voiture de course, s’ajoute la rareté du produit, puisque ce modèle n’existe qu’à 499 exemplaires. Cela justifie un tarif de base particulièrement élevé, puisque supérieur au million d’euros (1,25 millions le prix unitaire), mais cette version se bonifie avec le temps ; certaines se revendraient à plus du double. Karim Benzema a pour lui au moins deux autres voitures dans une même gamme tarifaire supérieure au million : ses deux Bugatti, la Veyron et celle qui lui a succédé, la Chiron. Cette dernière vaut près de 3 millions d’euros.