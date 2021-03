Bosnie – France 2021 en direct live streaming

Troisième match des qualifications, à jouer face à la Bosnie, pour la France de Didier Deschamps.

Dernier match des Bleus, de ce rassemblement du mois de mars, dans le cadre de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Après le match nul 1-1 contre l’Ukraine, et la victoire 2-0 face au Kazakhstan, les hommes de Didier Deschamps devront confirmer leur succès récent, en s’imposant à l’extérieur, comme l’a indiqué le sélectionneur en conférence de presse : « Quand il y a une série, on fait en sorte de tout faire pour la prolonger. Quand elle est positive, c’est ce qu’il y a de mieux ». La rencontre, de ce mercredi soir, est diffusée en clair, car Bosnie – France 2021 en direct live streaming est à voir sur M6. Il sera aussi possible, de visionner l’opposition face à la 56e nation mondiale, sur le site internet de la chaîne.

Le choc entre les deux équipes, sera retransmis à 20h45, en direct du Stade Grbavica, à Sarajevo. Les tricolores, devront se méfier de son adversaire du soir, qui pourra compter sur ses deux stars vieillissantes, Edin Dzeko et Miralem Pjanic. Didier Deschamps, s’est exprimé sur les qualités de l’équipe bosniaque : « La Bosnie a des joueurs expérimentés, des jeunes aussi avec le nouveau sélectionneur. J’ai regardé le match qu’ils ont fait en Finlande, ne serait-ce que sur les coups de pied arrêtés. Je ferais en sorte de donner toutes les informations aux joueurs. Il faudra s’attendre à tout. L’important, c’est nous, et ce que l’on devra faire. » A noter, que le coach Ivaylo Petev, ne sera pas là, il a été testé positif à la Covid-19.

Didier Deschamps devra faire tourner

L’enchaînement des matches, pourrait pousser Didier Deschamps, a faire une rotation dans le groupe. Pourtant, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris a rappelé en conférence de presse, l’importance du mental, qui peut prendre le dessus sur la condition physique : « Il reste encore 24 h avant le match. Le plus important, c’est d’avoir le mental, après les jambes vont suivre. Je pense que les Bosniens vont démarrer fort car ils ont eu une semaine un peu plus light. Il y a deux joueurs très forts en face, donc il faudra être prêt. » Le dernier match entre les deux formations s’était soldé par un match nul 1-1, le mardi 11 octobre 2011.

Sur M6 le match Bonsie – France 2021 en direct streaming et live TV