Les carports, l’alternative intelligente et peu coûteuse au garage

Le carport, une alternative au garage idéale pour votre véhicule.

Nous vous parlons énormément des multitudes de bolides que peuvent s’offrir les stars de la planète du football. De Cristiano Ronaldo, à Neymar, en passant par Karim Benzema, plusieurs millions d’euros ont été dépensés pour les merveilles qu’ils possèdent dans leurs garages. A ça, il faut ajouter les frais d’entretien qui dépassent les 50 000€. Bien que pour le commun des mortels, ces coûts soient moindres, ils sont tout de même à prendre en compte pour bien conserver son véhicule. Si le garage reste une solution sûre, l’option est très onéreuse. Voilà pourquoi le Carport Trigano peut apparaître comme une alternative de choix.

Trigano, le choix de carports durables et abordables

Un carport est une structure couverte qui est utilisée pour offrir une protection à des automobiles. Trigano est une entreprise spécialisée dans le jardin et l’équipement extérieur. Elle propose différents types de carports afin de s’adapter au mieux aux besoins du client. Avec ces abris, plus besoin de sortir dans le froid, pour gratter son pare-brise, avant d’aller travailler, et les petites rayures, causées par les intempéries, ne seront simplement que de mauvais souvenirs. Le tout, à un prix bien plus abordable que la construction d’un garage en dur.

Un très bon mélange entre solidité et accessibilité

Les carports Trigano sont efficaces dans toutes sortes de situations, puisqu’ils sont capables de supporter entre 10 et 20 cm de neige, ainsi que des vents de 90 à 150 km/h, selon le modèle. Pour obtenir cette excellente résistance, Trigano a fait le choix d’un aluminium de grande qualité pour ses poteaux et traverses, afin qu’ils résistent aux aléas du temps. En plus d’être facile à installer, il est simple à entretenir, puisque pour éliminer poussières et autres projections, il ne suffit que d’un jet d’eau claire. L’esthétisme a également été pris en compte afin que l’abri puisse s’accorder avec tout type d’extérieur.

De la qualité française pour protéger vos véhicules

L’intégralité des modèles a la particularité d’être garanti 15 ans, permettant au client d’être serein sur la protection de son véhicule. La société française a aussi pensé à ses clients possédant plusieurs automobiles, et a développé un modèle Mistral Double, capable de protéger plusieurs voitures à la fois. Une des autres spécificités de l’entreprise est qu’elle propose des produits conçus, dessinés et fabriqués en France, dans leurs usines de Cormenon, en Loir-et-Cher (41). Made in France, du début à la fin.