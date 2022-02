Ce que coûtent aux clubs de L1, leurs places vides dans les stades

Avec son stade à plus de 66 000 places, l’Olympique de Marseille est le club qui accuse le plus gros manque à gagner, avec les sièges laissés libres. Un phénomène que le retour des jauges accentue.

Quel est le manque à gagner, pour les clubs de la Ligue 1, avec les places non vendues aux stades ? C’est le postulat choisi pour base, par un bookmaker britannique, qui l’a mesuré pour les clubs de la Premier League, saison 2021-22. Nous avons repris le même concept à Sportune, appliqué aux équipes de l’élite du football français.

Le PSG a les billets les plus chers mais le stade le plus rempli

Et voilà un classement que ne domine pas le PSG car, à l’étroit dans son Parc des Princes, il affiche le taux d’occupation le plus élevé du championnat. Mais avant de détailler plus loin les résultats obtenus, un point s’impose sur la méthodologie et les nécessaires nuances à y apporter. Ces estimations reposent sur le nombre de places vides moyens, de chaque enceinte du plateau, en prenant les chiffres des affluences, que nous suivons hebdomadairement.

De 300 000 € à plus de 5,9 M€ le coût estimé pour l’OM

Ce nombre de sièges inoccupés, nous l’avons ensuite multiplié au coût du billet le moins cher, tel que rapporté par le journal L’Equipe, en début de saison. Cela signifie que le résultat peut varier significativement, à l’exemple de l’Olympique de Marseille, au Vélodrome, qui propose des prix allants de 15 à 295 euros. Selon quelle place est inoccupée, le coût du siège vide peut ici varier, de 300 000 euros, en moyenne par match, jusqu’à près de 5,9 millions d’euros.

Le LOSC et le MHSC sont proche de la moyenne à 130 000 €

De même que les tarifs les moins chers ne sont pas forcément tous appliqués, sur la saison complète. Comprendre que la majorité des clubs (si ce ne sont tous), les augmentent les jours de matchs dit de « gala » (PSG, OM, OL…). Ces détails énumérés, quel est alors le manque à gagner estimés pour les vingt clubs de la Ligue 1 ? Cumulé, il dépasse les 2,5 millions d’euros, soit une moyenne par équipe, à presque 130 000 euros, entre le champion de France, LOSC et le Montpellier Hérault.

L’Olympique de Marseille et le Stade Brestois aux extrêmes

Aux extrêmes, l’Olympique de Marseille, avec son Vélodrome pour plus grand stade du football français, accuse un manque à gagner minimal que l’on peut estimer à 299 490 euros par match, tandis qu’à Brest, il est de 21 453 euros. A noter, enfin, que le retour des jauges limitants la présence du public, accentue pour tous les clubs, le nombre de places invendues, à l’occasion de rencontres à la maison.

Club Capacité du stade Affluence moyenne Coût du billet* Coût des places vides Marseille 66 226 46 260 15 € 299 490 € Lyon 57 206 28 085 10 € 291 210 € Paris 47 929 39 188 31 € 270 971 €