Classement final de L1 vs les prédictions des bookmakers au départ

Au bout du compte, le classement final de la Ligue 1 n’est pas exactement celui que les bookmakers envisageaient au départ.

Retour presqu’un an en arrière. Aux premiers jours de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 française, à l’ouverture en juillet. Nous avions alors pris la température des forces en présence, tel que les annonçaient les bookmakers de France. En prenant pour base du classement futur, la question suivante : Qui sera champion de France en 2022 ?

Logique pour le PSG, moins pour l’OM, l’ASSE ou le FCGB chez les bookmakers

Un exercice achevé plus tard, la logique est tenue pour le PSG, qui justifiait alors d’une cote déjà écrasante, à 1,2 ; comprendre 1,2 euros à gagner, pour un de misé. Mais c’est à peu près tout pour le reste du classement résumé ci-dessous. De la place de dauphin de l’OM, au trio du fond, que composent les Girondins et le FC Metz relégués et l’ASSE en barrages, les opérateurs n’avaient pas vu venir cette issue improbable.

Pas d’Europe pour l’OL ni le LOSC, le RCS Strasbourg signe une saison remarquable

Pour quelques autres grands écarts, l’Olympique Lyonnais, promis à la Ligue des champions ne sera pas européen. Le LOSC, alors champion en titre, non plus. Le RC Strasbourg non plus, mais le parcours des hommes de Julien Stephan, finalement sixièmes, est ici parfaitement résumé ; au commencement de la saison, les bookmakers ne donnaient pas cher de leur peau. De celles des promus, Troyes et Clermont, ou de Brest avec eux, non plus. Avec plus ou moins de sérénité, tous trois se sont sauvés.

Qui devait être champion de France 2021-22 selon les bookmakers au début de saison ?

1. Paris SG = cote à 1,2

2. Olympique Lyonnais = 10

3=. AS Monaco = 13,5

3=. Lille LOSC = 13,5

5. Olympique de Marseille = 30

6=. Stade Rennais = 65

6=. OGC Nice = 65

8. RC Lens = 135

9. Montpellier HSC = 150

10. AS Saint-Etienne = 285

11=. Girondins de Bordeaux = 465

11=. FC Metz = 465

11=. FC Nantes = 465

14. FC Lorient = 500

15=. Angers SCO = 765

15=. RC Strasbourg = 765

15=. Stade de Reims = 765

18. Stade Brestois = 865

19. ESTAC Troyes = 885

20. Clermont Foot = 915