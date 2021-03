Comment prendre de la masse sèche rapidement ?

Prendre du muscle sans gras, mode d’emploi.

La prise de masse sèche consiste à gagner en masse musculaire tout en minimisant la prise de gras. C’est un régime qui a pour objectif de sculpter le corps et de faire ressortir la masse musculaire. Cette forme de prise de masse est plus contrôlée qu’une prise de masse classique qui est réalisée sur un laps de temps beaucoup plus réduit et engendre une prise de gras plus importante. Comment prendre de la masse sèche rapidement ? On en parle ici.

Suivez un programme de prise de masse sèche

Prendre du muscle sec n’est pas une tâche aisée. En effet, cela signifie augmenter le volume de ses muscles sans augmenter son taux de gras. En général, lorsqu’une personne perd du poids et de la graisse, ses muscles aussi ont tendance à s’affaisser. Il est donc nécessaire de savoir comment procéder afin de réussir rapidement sa prise de masse sèche.

Avant tout, il faut savoir que le développement musculaire et la perte de graisse reposent sur des processus physiologiques différents : prendre de la masse musculaire nécessite un surplus calorique, c’est-à-dire qu’il faut fournir à son corps plus d’énergie que celle dont il a besoin. Quant à la perte de graisse, elle nécessite plutôt un déficit calorique.

Un programme de prise de muscle vous aide à augmenter votre masse musculaire en évitant au maximum la prise de gras. Il s’adresse à ceux qui ont pris de la masse et cherchent à être plus dessinés. Il s’adresse aussi à ceux qui recherchent directement une prise de muscle sec ultra rapide sans graisse. Si vous ne savez pas quel programme adopter, vous pouvez essayer le programme Fullbody par exemple.

Le programme de prise de masse sèche intègre des exercices de musculation qui sont prioritaires, mais aussi des exercices de cardio pour ne pas stocker de masse grasse. Il est essentiel de savoir gérer et utiliser les bonnes techniques d’intensification des muscles afin d’obtenir un bon résultat.

Repérez les endroits où les muscles se cumulent plus que d’autres. Attaquez ensuite ces parties-là avec des exercices intensifs. Il s’agit principalement d’exercices de base associés à des exercices d’isolation. Les premiers (squat, développé couché, tractions) permettent de prendre davantage de muscle en stimulant les principaux groupes musculaires.

Les seconds (curl haltères, legs extension) localisés sur des zones précises améliorent le dessin musculaire. Ils aident à rendre encore plus visible un rendu muscle sec. En procédant de la sorte, il est possible de sécher efficacement et rapidement les muscles.

Adoptez une alimentation adéquate !

En dehors des exercices de musculation, il faut prendre également en compte l’alimentation pour prendre de la masse sèche. Veillez à sélectionner des aliments riches en protéines, car ils sont la principale nourriture des muscles.

Pour ce qui est des protéines, vous pouvez choisir les œufs, les poissons et les produits laitiers. Privilégiez ensuite les glucides à indice glycémique bas comme les patates douces, les céréales complètes, les légumineuses.

Enfin, ne négligez pas vos sources de lipides et mettez les bons gras comme les noix, les avocats, l’huile d’olive au menu.